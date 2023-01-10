DEVA Partili İdris Şahin, Erdoğan'ın tekrar aday olma şartını açıkladı

Yayınlanma: 10.01.2023 - 18:56

Güncelleme: 10.01.2023 - 18:56

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Sözcüsü İdris Şahin, DEVA Partisi Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü defa aday olup olamamasına ilişkin tartışmaları değerlendirdi.

Şahin, “Sayın Erdoğan tekrar aday olmak istiyorsa sandığı 6 Nisan’dan önce getirmesi lazım. Aksi takdirde atacağı her adım anayasaya aykırılık teşkil edecektir” dedi.

Şahin şöyle konuştu:

İktidar ortakları, şaşkınlıkları ve çaresizlikleri nedeniyle ne dediklerinin tam farkında değiller. Anayasanın 101. maddesinin 2. fıkrasının değiştiğini ifade ediyorlar. Oysa 2007 değişikliğiyle anayasanın 101. maddesinin 2. fıkrası ne haldeyse bugün de aynı noktada. Özellikle 2017’de yapılan anayasa değişikliğiyle 101’inci maddede hiçbir düzenleme yapılmadan 116. maddenin tamamı değiştirilmiş. Maddenin ikinci fıkrasında cumhurbaşkanına doğrudan seçimlere götürebilme ve Meclis’i feshetme yetkileri tanınmış. 116. maddenin 3. fıkrasında cumhurbaşkanının ikinci döneminde, Meclis’in talep etmesi halinde seçimlerin yenilenmesi kararının verilebileceği açık bir şekilde ifade edilmiştir.

“KENDİLERİ DE BAL GİBİ BİLİYOR”

Anayasada açık hüküm varken bunu görmemek, bunun üzerinden kendilerince bir arayışa girmek iktidarın çaresizliğini göstermektedir. Kendileri bal gibi bilmektedirler ki 2017’de Anayasanın 101. maddesinde en ufak değişiklik yapılmamıştır. 2007’de yapılan değişiklik aynen muhafaza edilmektedir. Cumhurbaşkanı 5 yıllığına seçilir ve en fazla iki dönem bu görevi yapabilir. Sayın Erdoğan 2014 ve 2018’deki seçimlerle bu hakkını tamamlamıştır.

"TEK İSTİSNA: 6 NİSAN'DAN ÖNCEKİ SEÇİM"

Bundan sonraki süreçte doğrudan kendi iradesiyle meclisi seçimlere götüremeyeceği gibi kendisinin aday olabilmesi imkân dahilinde değildir. Bunun tek istisnası vardır: Muhalefeti ikna edecek, Meclis’in yenilenmesine 360 çoğunlukla parlamento karar verecek. O takdirde Sayın Erdoğan aday olabilir. Bunun için de altılı masa olarak net bir şekilde kendisine derhal seçim kararı alması gerekliliğini, 6 Nisan’dan önce gerçekleşecek bir seçimde de kendisine parlamentoda destek olacağımızı ve hep birlikte güle oynaya sandığı getirmeyi teklif ediyoruz.

“6 NİSAN’DAN SONRAKİ SEÇİMDE ADAY OLURSA ANAYASAYI İHLAL EDER”

6 Nisan’dan sonraki herhangi bir seçim takviminde mevcut anayasaya göre Sayın Erdoğan’ın kesinlikle aday olabilmesi söz konusu değildir. Bu yolu denerse açıkça anayasayı ihlal etmiş olur. Bizler de bu müracaat üzerine YSK’ya açık anayasa ihlali nedeniyle bu konuda karar alması noktasında müracaatı gerçekleştiririz.

“85 MİLYONUN MAĞDURİYETİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

DEVA Partisi olarak son derece netiz. Sayın Erdoğan tekrar aday olmak istiyorsa 6 Nisan’dan önce milletin önüne sandığı getirmesi lazım. Aksi takdirde yapacağı her adım ve alacağı her karar açıkça anayasaya aykırılık teşkil edecektir. Bir kişinin mağduriyetinden ziyade 85 milyonun mağduriyetine DEVA Partisi olarak asla izin vermeyeceğiz.

“SAYIN ERDOĞAN DA KURMAYLARI DA ANAYASAYI İLGA ETMEYİ DÜŞÜNMESİNLER”