Son dakika... İBB çalışanlarını işaret etmişti: İmamoğlu'ndan Kurum'a yanıt!

Yayınlanma: 18.01.2024 - 12:43

Güncelleme: 18.01.2024 - 15:23

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Vira Kavşağı’nın açılışına katıldı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"7 BİN 500 LİRAYI EMEKLİYE REVA GÖREN BİR ANLAYIŞ..."

Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin AKP’nin adayı Murat Kurum’un, İBB çalışanlarına yönelik 'özlük hakkı ve maaş iyileştirmesi' vaadiyle ilgili sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Biz çok başarılı bir endüstriyel ilişkiler sürecini yaşatıyoruz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. Bütün sendikalarla nasıl daha önce yaptıysak bunun için de TÜRK-İŞ var, HAK-İŞ var DİSK var bu kadar çeşitlilikle süreç yöneten ve gerçekten iş gücü barışını, çalışan barışını en üst seviyede tutan, geçmişten gelen bütün arızaları çözen örneğin İETT'de olduğu gibi kadroya alınmayanları kadroya alan birçok konuda yenilik yapmış ve insan kaynakları yönetimi konusunda güçlü bir dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yaşattık.

Bizim insanlarımızın şu andaki temel sorunu ekonomik anlamda temel sorunu özellikle yüksek enflasyon ve fiyat artışlarının sıklıkla insanların ihtiyaçlarının artmasına sebep olmasıdır. Yani bugün 7 bin 500 lirayı emekliye reva gören bir anlayış bizimle sakın insanların iş gücüyle ya da çalışanlarımızla olan aramızı bozmaya kalkmasın. Bunu anlayamaz bile. Onların tek anlayacağı iş poşet işi veya bu tarz işlerdir. Ekonomi deyince akıllarına o geliyor.

Bizim ise şu anda geçimle ilgili, sorunu olan vatandaşlarımıza bırakın kendi çalışanlarımızı İstanbul'daki yoksullukla mücadelede çok yoğun bir çaba içerisindeyiz. Tabii ki enflasyon artışı üzerinden yenilenmesi gereken, bakın dört beş ay önce yaptığınız bir toplu iş sözleşmesi şu anda ne yazık ki yeni ihtiyaçlar doğurmakta. Çünkü aylık enflasyonun bile gerçek anlamda artık yüzde 6’ları, 7’leri, 8’leri bulduğu aylar yaşıyoruz. Bunların hepsi bizim gündemimizde.

Atılan tweet ya da bu yapılan işler çok önemli değil. Biz sorumluluğumuzu çok iyi biliyoruz. Ben sanırım o arsa yıkıldı gibi bu da öyle bir sanal bir duyuru. Ama biz çalışanlarımızın hak ve hukukunu koruyan, onu son derece önemseyen bir yönetimiz diye ifade edeyim. Biz bütün sorunları çözeriz."

NE OLMUŞTU?

Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir haftadır gittiğim her yerde benzer şikayetlerle karşılaşıyorum. İBB'de veya iştirak şirketlerinde çalışan emekçi arkadaşlarım yanıma geliyor, özlük hakları ve maaşları konusundaki sıkıntıları ifade ediyorlar. Kimsenin şüphesi olmasın. Emekçi kardeşlerimizi ezdirmeyiz. Göreve geldiğimizde İBB ve iştiraklerde çalışanlarımızın özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmesi için hemen adım atacağız. 1 Nisan'ı bekleyin."