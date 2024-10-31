TTB'den Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki

Yayınlanma: 31.10.2024 - 11:29

Güncelleme: 31.10.2024 - 11:29

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’ın tutuklanması ve belediyeye kayyum atanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. ''Yerel Yönetimlere Kayyum Atanması Darbedir; Demokrasi, Seçme ve Seçilme Hakkı Vazgeçilmezdir'' başlıklı açıklamada, kayyum uygulaması kınandı.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin yazılı açıklaması şöyle:

''Altı ay önce yapılan yerel seçimlerde, İstanbul Esenyurt ilçesi belediye başkanı seçilen Prof. Dr. Ahmet Özer bir sabah baskınıyla gözaltına alınmıştır. 10 yıla yayılan delillendirme sürecinden bahsedilen soruşturmaya istinaden yapılan bu gözaltı, kısa süre önce seçilme yeterliliği onaylanmış ve seçilmiş bir kişiye karşı yapılmış olmasıyla dikkat çekicidir. Bu 10 yıl içinde üniversitelerde yöneticilik ve öğretim üyeliği yapmış, seçimlere girmesinde sakınca bulunmamış, üstelik çağrıldığında ifadeye gelebilecek ve kaçma şüphesi olmayan bir belediye başkanına yönelik yargının bu tutumu antidemokratiktir. Bununla da kalınmamış; henüz soruşturma aşamasındaki ithamlar bahane edilerek Esenyurt ilçesine kayyum atanmıştır.

Belediye meclisinin seçeceği birisi yerine kayyum atanmış olması, halkın en temel demokratik haklarından olan seçme ve seçilme hakkına indirilmiş bir darbedir. Demokrasi ve barışçıl bir ortam olmadan sağlık ve bilim üretiminin olamayacağı gerçeğini tekrar vurguluyor, ağır aksak giden demokrasimize zarar veren bu uygulamayı kınıyoruz.''