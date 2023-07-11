DEVA Partisi Karaman İl Başkanı istifa etti: Milletimizin ihtiyaçlarına yönelik siyaset üretilmedi
DEVA Partisi Karaman İl Başkanı Mustafa Burak Demirer, "Milletimizin ihtiyaçlarına yönelik siyaset üretilmedi" sözleriyle görevinden ve partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Karaman İl Başkanı Mustafa Burak Demirer, partisinin kuruluş değerlerinden uzaklaştığını ve milletin beklentilerine yönelik siyaset yapamadığını söyledi.
Demirer, istifa gerekçesine ilişkin şu ifadelere yer verdi:
"Yaklaşık 3 yıl önce DEVA Partisi Karaman Kurucu İl Başkanı olarak demokrasiye inanmış bir ekiple birlikte görevlendirilmiştik. Bizler görev aldığımız ilk günden itibaren daima inandığımız ve milletimizin faydasına olarak gördüğümüz işleri yapmaya çalıştık, bu ilkeden hiçbir zamanda ayrılmadık. Gelinen noktada toplumsal sorunları okuyamaması ve milletimizin gerçek ihtiyaçlarına yönelik siyaset üretememesi sebebiyle ve ayrıca DEVA Partisi üst yönetiminin kuruluş ilke ve değerlerinden oldukça uzaklaşılması sebebiyle yol ayrımına gelmiş bulunmaktayız. Bugüne kadar bizlere destekte bulunan teşkilat üyelerimize ve saygıdeğer Karamanlı vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Memleketimiz Karaman ve ülkemizin her bir ferdi için hiç ara vermeden politika ve çözüm önerileri üretmeye, hepimizin yarınlarını temsil eden platformlarda devam edeceğiz."
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