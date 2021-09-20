DEVA Partisi Melikgazi İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti

20 Eylül 2021 Pazartesi, 08:49

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Tuna Türkyar ve yönetim kurulu üyeleri, partilerinden istifa etti.

Türkyar, yaptığı yazılı açıklamada, "bir önceki il başkanının istifası sonrası belirsizlik oluştuğunu, problemi genel merkezle paylaşmalarına rağmen gerekli ilgiyi göremediklerini" belirtti.

"Yaşanan olumsuzluklara rağmen parti menfaatlerini korumaya çalıştıklarını" ifade eden Türkyar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan olumsuz havadisler ile birlikte kan kaybının hızla artmasının önüne geçme noktasında vermiş olduğumuz uğraş ve çabalara rağmen, bu davaya olan inancımızın kredisi tükenmiş durumdadır. Biz bu direnişi yaparken,Genel Merkez tarafından gösterilen duyarsızlık bizleri daha fazla yıpratmıştır. İşimizden, ailemizden feragat ederek,hiçbir destek almadan maddi ve manevi koşturduğumuz bu davada yalnız bırakılmak bizleri son derece üzmüştür. Bütün kabahatimizin, parti menfaatlarini korumak ve kollamak ,partiye sızmalara izin vermemek, dik ve doğru duran bir ilçe yönetimi olmamızdı, haricinde hiç bir kabahatimizin oldugunu düşünmüyoruz. Ben ve yönetim kurulunda bulunan her DEVA gönüllüsü arkadaşımız, onur, gurur ve ahlaklı çizgisinden çıkmayacak kişiler olduğumuz için; Melikgazi İlçe Teşkilatı olarak tüm yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte, kurucu heyet üyeliğinden ve parti üyeliğinden onurlu bir şekilde 14.09.2021 tarihinde istifa etmiş bulunmaktayız.(Genel Merkezimizin istifamızı kabulü dün neticelendiği için siz değerli basın mensupları ve kamuoyu ile bugün paylaşılmıştır.)"