DEVA Partisi 'tezkere' kararını verdi: 'Çekince'li destek!

Yayınlanma: 17.10.2023 - 15:37

Güncelleme: 17.10.2023 - 15:39

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye’deki görev süresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine DEVA Partisi olarak olumlu oy vereceklerini açıkladı.

DEVA Partisi’nin "teröre karşı net bir duruşunun olduğu" belirtilen açıklamada, “Çok kısa süre önce İçişleri Bakanlığı’na yönelik saldırı, terör örgütünün Kuzey Irak’taki varlığının ne kadar ağır bir tehdit oluşturduğunu ortaya koymuştur. Öte yandan Suriye’den ülkemize yönelik yeni ve yoğun bir göç dalgasının önlenmesi ülkemizin önemli bir önceliği olmak durumundadır” ifadeleri yer aldı.

ELEŞTİRİ VE ÇEKİNCE

Tezkereye olumlu oy verecek olmalarına karşın, DEVA Partisi olarak tezkeredeki iki hususa ilişkin eleştiri ve çekincelerinin bulunduğuna dikkat çeken Şahin, bunları şu ifadelerle açıkladı:

“‘Aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması’ ifadesi açıklığa kavuşturulmalı. Hükûmet, tezkerede yer alan ‘Aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması’ ifadesini açıklığa kavuşturmalıdır. Bu yönde bir ihtiyaç var ise bunun, gerekçeleri net biçimde ortaya konulmuş ayrı bir tezkereyle meclise sevk edilmesi daha doğru olacaktır.”

“Tezkere ile ilgili bir diğer önemli husus süreye ilişkindir. Tezkerenin geçmişte de olduğu gibi bir yıl süreli olması gerektiğini, ihtiyaç olduğunda Meclis’e güncel ve detaylı bilgilendirme yapıldıktan sonra uzatılmasının Anayasa’nın 92. maddesinin lafız ve ruhuna daha uygun olacağını vurgulamak isterim.”

Ali Babacan liderliğindeki DEVA Partisi'nin Meclis'te 15 milletvekili temsiliyeti bulunuyor.