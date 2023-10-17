CHP Genel Merkezi'ne 'tezkere' pankartı: 'Türkiye'de yabancı asker postalı istemiyoruz'

Yayınlanma: 17.10.2023 - 11:43

Güncelleme: 17.10.2023 - 11:43

Cumhurbaşkanı’nın Irak ve Suriye’ye asker gönderme yetkisini iki yıl daha uzatan tezkere TBMM Genel Kurulu’nda bugün oylanacak.

Oylama öncesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'ne tezkereye tepki amaçlı bir afiş asıldı.

Genel merkez binasına asılan dev afişte "Türkiye'de yabancı asker postalı istemiyoruz" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

CHP lideri Kemal Kılıçdaorğlu, tezkere ilişkin Bahçeli'ye seslenerek "MHP olarak bu tezkereye evet diyeceğini söylüyorsun. Sana bir soru: Yabancı asker postallarının Türkiye Cumhuriyeti topraklarını çiğnemesine ‘evet’ diyor musun demiyor musun? Bu kadar açık. Milliyetçiyim diyorsun bu kardeşiniz de milliyetçi. Altı okumuzdan birisi de milliyetçilik. Asla ve asla yabancı bir askerin Türkiye’ye gelmesini istemiyorum" demişti.

AKP ve MHP’nin destek vereceği tezkere için İYİ Parti’nin de olumlu yönde oy kullanması bekleniyor. Saadet ve Gelecek milletvekillerinin oluşturduğu Saadet Partisi Grubu ile 15 milletvekili bulunan DEVA Partisi de tutumunu bugün belirleyecek.