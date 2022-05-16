DEVA Partisi'nde yeni görevlendirme: Abdurrahman Bilgiç getirildi

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 14:58

Emekli Büyükelçi Abdurrahman Bilgiç, DEVA Partisi Genel Başkanlık Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü olarak görevlendirildi. Daha önce Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Koordinatörlüğünü yürüten Yasemin Bilgel, geçtiğimiz hafta partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Bilgiç, Mart 2020'den 27 Temmuz 2021’de siyaseti bıraktığını Twitter’dan duyurana kadar bu görevi yütüyordu.

ABDURRAHMAN BİLGİÇ KİMDİR?

Adıyaman'da 1963 yılında doğdu. 1981 yılında Kadıköy Anadolu Lisesinden sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1985 yılında mezun oldu. 1986 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başladı. 2003-2005 yıllarında Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, 2005-2007 yılları arasında Münih Başkonsolosluğu yaptı. Nisan 2011'de Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğine getirildi ve bu görevini 30 Eylül 2011 tarihine kadar sürdürdü. Ardından MİT Müsteşar Yardımcısı olarak 2014 yılına kadar görev yaptı. 8 Temmuz 2014 - 27 Eylül 2018 tarihleri arasında Birleşik Krallık Büyükelçiliği görevinde bulundu. Bilgiç, 2018 yılında emekli oldu. İngilizce bilen Abdurrahman Bilgiç, evli ve iki çocuk babasıdır.