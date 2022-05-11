DEVA Partisi'ne miting yasağı: Babacan'dan sert tepki

DEVA Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Gaziantep'teki yapılması planlanan mitinge valilik önce izin verdi, daha sonra yasak getirdi.

cumhuriyet.com.tr
11 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:27
DEVA Partisi'ne miting yasağı: Babacan'dan sert tepki
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DEVA'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşıma göre, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gaziantep'te 21 Mayıs tarihinde yapılması planlanan mitinge yasak getirildiğini belirtti.

Paylaşımında Babacan'ın, “Gaziantep’teki mitingimizi, Demokrasi Meydanı’nda yapmak için Valilikten talepte bulunuyoruz. 29 Nisan’da Vali ‘uygun’ notunu düşüyor. Arkadaşlar Antep’e duyuruyor. Ses getiriyor. 2 Mayıs’ta ‘Uygun’un yanına ‘değil’ eklemişler. Kimden ne telefon aldınız?” sözlerine yer verildi.

Babacan, “Beştepe’ye sesleniyorum. Boşuna valilere baskı yapmakla uğraşmayın. Ben buradayım. Ne istiyorsanız yüzüme söyleyin” dedi.


ali babacan Miting

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