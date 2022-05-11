DEVA Partisi'ne miting yasağı: Babacan'dan sert tepki

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:27

DEVA'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşıma göre, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gaziantep'te 21 Mayıs tarihinde yapılması planlanan mitinge yasak getirildiğini belirtti.

Paylaşımında Babacan'ın, “Gaziantep’teki mitingimizi, Demokrasi Meydanı’nda yapmak için Valilikten talepte bulunuyoruz. 29 Nisan’da Vali ‘uygun’ notunu düşüyor. Arkadaşlar Antep’e duyuruyor. Ses getiriyor. 2 Mayıs’ta ‘Uygun’un yanına ‘değil’ eklemişler. Kimden ne telefon aldınız?” sözlerine yer verildi.

Ali Babacan: “Gaziantep’teki mitingimizi, Demokrasi Meydanı’nda yapmak için Valilik’ten talepte bulunuyoruz.



29 Nisan’da Vali ‘Uygun’ notunu düşüyor.



Arkadaşlar Antep’e duyuruyor. Ses getiriyor.



2 Mayıs’ta ‘Uygun’un yanına ‘değil’ eklemişler.



Kimden ne telefon aldınız?” pic.twitter.com/zV9ehGghyp — DEVA Partisi (@devapartisi) May 11, 2022

Babacan, “Beştepe’ye sesleniyorum. Boşuna valilere baskı yapmakla uğraşmayın. Ben buradayım. Ne istiyorsanız yüzüme söyleyin” dedi.