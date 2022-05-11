DEVA Partisi'ne miting yasağı: Babacan'dan sert tepki
DEVA Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Gaziantep'teki yapılması planlanan mitinge valilik önce izin verdi, daha sonra yasak getirdi.
DEVA'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşıma göre, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gaziantep'te 21 Mayıs tarihinde yapılması planlanan mitinge yasak getirildiğini belirtti.
Paylaşımında Babacan'ın, “Gaziantep’teki mitingimizi, Demokrasi Meydanı’nda yapmak için Valilikten talepte bulunuyoruz. 29 Nisan’da Vali ‘uygun’ notunu düşüyor. Arkadaşlar Antep’e duyuruyor. Ses getiriyor. 2 Mayıs’ta ‘Uygun’un yanına ‘değil’ eklemişler. Kimden ne telefon aldınız?” sözlerine yer verildi.
Ali Babacan: “Gaziantep’teki mitingimizi, Demokrasi Meydanı’nda yapmak için Valilik’ten talepte bulunuyoruz.— DEVA Partisi (@devapartisi) May 11, 2022
29 Nisan’da Vali ‘Uygun’ notunu düşüyor.
Arkadaşlar Antep’e duyuruyor. Ses getiriyor.
2 Mayıs’ta ‘Uygun’un yanına ‘değil’ eklemişler.
Kimden ne telefon aldınız?” pic.twitter.com/zV9ehGghyp
Babacan, “Beştepe’ye sesleniyorum. Boşuna valilere baskı yapmakla uğraşmayın. Ben buradayım. Ne istiyorsanız yüzüme söyleyin” dedi.
Ali Babacan: “Beştepe’ye sesleniyorum.— DEVA Partisi (@devapartisi) May 11, 2022
Boşuna valilere baskı yapmakla uğraşmayın.
Ben buradayım. Ne istiyorsanız yüzüme söyleyin.”#DEVAengellenemez
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