Devlet Bahçeli, AKP’nin HDP ile görüşmesini ‘doğal’ buldu: ‘Bu siyasi tutarsızlıktır’
MHP lideri Bahçeli, AKP tarafından, anayasa görüşmeleri adına HDP'ye yapılan ziyareti olumlu olarak değerlendirdi. CHP'li Engin Altay, “Demek ki Bahçeli sonunda demokrasiyi anlamaya başlamış" dedi.
AKP’nin anayasa değişikliği teklifini “terör örgütünün siyasi ayağı” olmakla suçladığı HDP’yle görüşmesine yönelik tartışma sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP’nin bayramlaşma ziyareti bile yapmadığı HDP ile görüşmesini “doğal” olarak yorumladı.
Bahçeli’nin açıklamalarını ve iktidarın hamlesini değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Demek ki Bahçeli sonunda demokrasiyi anlamaya başlamış. Biz bunu her zaman söylüyoruz. Terör örgütü ayrıdır, Meclis’teki parti ayrıdır. HDP’ye işleri düşünce ‘O da AK Parti gibi legal bir parti’, işlerine gelmeyince ‘HDP PKK ile aynıdır’ diyorlar. Bu siyasi tutarsızlıktır. Türkiye’nin en büyük sorunlarından biridir” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin tutarsız siyasetten kurtulması gerektiğini söyleyen Altay, “Bahçeli şimdi bu tavrını seçmenine açıklayabiliyorsa açıklasın” dedi.
Bahçeli, AKP-HDP’nin görüşmesine ilişkin sessizliğini partisinin grup toplantısında bozmuş, görüşmeyi “son derece doğal ve doğru bir adım” olarak görmüştü. CHP’yi de hedef alan Bahçeli, “Bizim gözümüzde CHP neyse HDP de odur” demişti.
BAHÇELİ’YE ‘ANAYASA’ TEŞEKKÜRÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli, dün Saray’da bir araya geldi. Görüşmede, AKP’nin HDP’yi ziyaret etmesinin gündeme geldiği ve Erdoğan’ın “teklife vereceği destek için Bahçeli’ye teşekkür ettiği” belirtiliyor.
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