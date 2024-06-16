Devlet Bahçeli: 'Cumhur ittifakı devam edecektir, bizde çatlama olmaz'

Yayınlanma: 16.06.2024 - 08:17

Güncelleme: 16.06.2024 - 08:31

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, son zamanlarda yaşanan gelişmelere ilişkin olarak, Cumhur İttifakı'nın devam edeceğini ifade etti.

Bahçeli, şöyle konuştu:

"Bizde çatlama olmaz. Biz ne kerpiçiz, ittifakımız kaya gibidir. Kayaların parçalanması sonuç vermez. Cumhur ittifakı devam edecektir. Siyasiler dayanışmada samimi olmalıdır. MHP bu anlayışla sayın cumhurbaşkanımızın yanındadır. Uluslararası gelişmeleri takip etmektedir."