Nihal Olçok'tan Bahçeli'ye göndermeli talep: 'Yüzükten değil ama tuttuğunuz dosyadan ümitliyim'
15 Temmuz darbe girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok, sosyal medya hesabı üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslendi. Olçok, Bahçeli'nin birkaç gün önce paylaştığı yüzük ve dosya içeren fotoğrafına gönderme yaparak, "Ben yüzükten değil ama o elinizle tuttuğunuz dosyadan ümitliyim" dedi.
Nihal Olçok X hesabından Devlet Bahçeli'ye görüşme talebinde bulundu.
Ergun Babahan'ın 'MHP’den AKP’ye sitem: Biz Erol Olçok ve oğlunun öldürülmesinin üzerine böyle gittik mi' şeklindeki paylaşımını alıntılayan Nihal Olçok, Bahçeli'nin paylaştığı bir fotoğrafta elinde tuttuğu dosyaya ve 'Allah bana yeter' yazılı yüzüğe göndermede bulunarak şu ifadeleri kullandı:
"Sayın genel başkan Devlet Bahçeli, kabul ederseniz bayramda bir acı kahvenizi içmeye gelmek isterim. Belki biraz da acıları konuşuruz. Hakikati, hakikatli bir biçimde. Nasip... Ben yüzükten değil ama o elinizle tuttuğunuz dosyadan ümitliyim."
Sayın genel başkan @dbdevletbahceli , kabul ederseniz bayramda bir acı kahvenizi içmeye gelmek isterim. Belki birazda acıları konuşuruz. HAKİKATİ,hakikatli bir biçimde. Nasip …— Nihal OLÇOK (@NihalOlcok) June 14, 2024
Ben yüzükten değil ama o elinizle tuttuğunuz dosyadan ümitliyim. https://t.co/Mr5nckpxQb
ERDOĞAN'A DA TALEPTE BULUNMUŞTU
Nihal Olçok, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in Erdoğan ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmişti. Olçok, "Ben de bu iki kişinin katilini arıyorum" demişti.
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