Devlet Bahçeli 'geçici TBMM başkanı' olacak: HDP'ye 'yemin krizi' mesajı

Yayınlanma: 20.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.05.2023 - 08:09

Seçim sonrasında TBMM’de partiler ve milletvekilleri tablosu netleşti. TBMM’nin, YSK’nin kesin sonuçları açıklamasının ardından 3 gün içinde açılması bekleniyor. TBMM’nin 28. döneminin ilk genel kurul oturumunu ise Meclis İçtüzüğü gereği “en yaşlı üye” sıfatıyla MHP lideri Devlet Bahçeli yönetecek. Bahçeli, önceki yıllarda bu görevi kabul etmemişti.

VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Ancak bu dönemin “farklı olduğu” ifade ediliyor. Bahçeli’nin bu dönem “görevi kabul etmemesi halinde”, geçici TBMM Başkanlığı görevi HDP’li Cengiz Çandar’a kalacaktı. Cumhur İttifakı, “Kurtuluş Savaşı’nı yönetmiş Gazi Meclis’te HDP’li bir ismin oturumu yönetmesinin uygun olmayacağı” görüşünde birleşti.

Bahçeli’nin, Erdoğan’ın ricasıyla “geçici TBMM Başkanlığı” görevini üstlenmesinin bir diğer amacının da “önceki yıllarda HDP’li milletvekillerince yaşanan yemin krizinin önüne geçmek olduğu” ifade ediliyor. Bu duruma Leyla Zana örneği veriliyor. Zana, 1 Kasım 2015 seçimi sonrası yapılan yemin töreninde “Türk milleti” ifadesi yerine “Türkiye milleti” ifadesini kullanmıştı.

Zana’nın bu ifadesi sonrasında ise dönemin “geçici TBMM Başkanı” Deniz Baykal, Zana’nın yeminini geçersiz saymıştı. Hakkında devamsızlık çizelgesi tutulan Zana için komisyon süreci başlatılmış ve milletvekilliği düşürülmüştü.

Cumhur İttifakı’nın benzer bir duruma izin vermek istemediği de kaydediliyor.