Devlet Bahçeli, Sinan Oğan'ı isim vermeden hedef aldı!

Yayınlanma: 18.05.2023 - 18:11

Güncelleme: 18.05.2023 - 18:15

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

"SİYASETİ AT PAZARINA ÇEVİRENLER..."

Bahçeli, açıklamasında isim vermeden ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ı hedef alarak, "Olmayan siyasi gücünü varmış gibi gösterip siyaseti at pazarına çevirenler, kamuoyuyla gün aşırı talep listeleri paylaşanlar samimi olmadığı gibi milli ve ahlaki değerlerle ters düşen fırsatçı acizlerdir" dedi.

"TÜRKİYE'NİN KRİZE DEĞİL, KUCAKLAŞMAYA İHTİYACI VARDIR"

MHP lideri Bahçeli, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"19 Mayıs 1919’un fikir dinamiği Türk milliyetçiliğidir. Nitekim Türk milliyetçiliği her türlü tasallut ve tahrikten uzak şekilde istikrara, istiklale ve istikbale bir kez daha kucak açıp yol verecektir. Türk milliyetçiliğinin temeli millet ve vatan sevgisidir. Bu sarsılmaz ve tartışılmaz sevgi üzerinde sinsi sinsi pazarlık yapma telaş ve teşebbüsleri iflah olmaz bir ahlak ve mensubiyet krizi olarak değerlendirilmelidir. Türkiye’nin krize değil, kucaklaşmaya ihtiyacı vardır. Türk milletinin kutuplaşmayla geçirecek bir saniyesi bile yoktur. Bu nedenle vakit 85 milyon Türk vatandaşımızın tek yürek olma vaktidir."