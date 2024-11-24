Halk bunları unutmaz... İnsanlara dokunma zamanı... Bahçeli ile ayrılıklar sürüyor

24 Kasım 2024 Pazar

İktidar CHP’li belediyeleri kıskaç altına aldı. Hem de çok yönlü.

Cumhuriyet’ten Yusuf Körükmez’in haberine bakın: Menemen Belediye başkanı 2 ay içinde 33 konsere 300 milyon TL harcıyor. Aynı şirket, ortaklaşmaca var tabii.

Ama Ankara Belediyesi başta CHP’li belediyelere iktidarın müfettişleri çökmüş araştırıyor.

Millet görmüyor mu? Saray’ın birden borçları toptan tahsile soyunarak belediyeleri çalışamaz hizmet edemez hale getirmeye çalıştığını

Diyelim belediyelerin halka verdiği hizmette maddi yardımlarında önemli aksamalar yarattılar bu uygulamalarıyla.

O bölgede yaşayanlar belediyeye mi söylenir yoksa belediyelerin gelirlerine çöken iktidara mı?

Millet iktidarın aslında doğrudan doğruya kendilerine kötülük yaptığını görmeyecek mi?

SARAY MAĞDURİYETLERİ UMURSAMIYOR

Saray ve çevresi umursamıyor haksız uygulamalarıyla büyük mağduriyetler yarattığını...

Bu tür mağduriyetlerin halkın vicdanında yer ettiğini ve gerektiğinde sandıkta hesabını da sorduğunu bildikleri halde.

AKP panikte...

Burada iki yıldır altını çiziyorum, anneyi özgür bırakacak ve iş hayatına katılmasını sağlayacak kreşler AKP’ye bir daha iktidar yüzünü göstermeyecek uygulamalardır. Kent lokantalarının sayılarını daha artırın. Evet esnaf şikâyet edecek ama esnaf mı yoksa on binlerce yoksun insan mı önemli?

Öğrenci yurtları, kreşler bine doğru gidiyor.

İktidardan resmi yerlere kreşlerin yenisini açtırmayın, eskileri kapatın emirleri gittiğini söylüyor Özgür Özel.

Vallahi yaparlar.

ÖNEMLİ OLAN YAŞAMI İYİLEŞTİRMEK

Bir araya geldiğimiz toplantılarda bazı insanlar CHP’li belediyelerin görünür bir şey yapamadıklarını söylüyor.

Ben ısrarla soruyorum ne yapılmasını istersin mesela?

Bence belediyelerin şüphesiz kentlerinde yaşamı, trafiği kolaylaştıracak, güzelleştirecek akıllı değişiklikler tabii ki yapmalı.

Ama bunun yanı sıra ve çok daha önemli olan, derin ekonomik kriz koşullarında halkın yaşam koşullarını iyileştirecek uygulamalar, en görünür belediye hizmeti olur. Kreşler, lokantalar, çocuklarına yönelik beslenmeler, anne kartları ve çocuklarını kreşe yollayan annelere öncelikle de irili ufaklı iş olanakları yaratmaları da önemli.

PARALAR AKILLI HARCANMALI

Bu hizmetler, milyonlarca kapı dolaşıp oy talebinde bulunmaktan bin kez daha etkilidir ve halk arasında inanılmaz bir hızla yayılır.

Sosyal belediyeciliğin kaynakları düzgün paylaşmanın en iyi zamanları. Halk bu iyilikleri unutmaz.

AKP belediyeleri kaybetmenin paniği içinde, onları çalışamaz hale getirmek istiyor.

Kreş yapımında anne kartı ve uygulamalarında, belediyelere önemli destek verecek binlerce zengin insan, iş sahibi ve insan var. Akıllı bir eşgüdümle hepsinin desteği sağlanabilir.

ERDOĞAN-BAHÇELİ: ANLAŞTILAR MI

Aramızda ideolojik, siyasi, terörle mücadele konularında hiçbir ayrılık yok. Her iki tarafın liderleri, böyle diyor.

Ama ağızlarında top çevirdikleri ayan beyan ortada.

Saray, Bahçeli’yi idare etmeye çalışıyor.

Oysa Bahçeli projesinden vazgeçmiş değil.

Saray, Bahçeli’nin projesini derin dondurmaya yatırma çabasında.

Bu, Bahçeli’yi de dondurma politikasıdır.

Ya bildiğini okuyacak ve da hayatta Saray’ın politikalarına salt siyasi destekçi olarak kalacak.

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İki DEM belediyesi daha kayyuma verildi.

Ovacık belediye başkanı bir PKK’linin cenaze törenine katılmış. Üstelik kaymakamın bilgisi dahilinde. Ama ceza 6 yıl 2 ay ve hooop belediye kayyuma.

Halkın iradesi mi dedin, AKP’nin halkın iradesinin tecellisini engellemeye çalışan vesayeti ortadan kaldırdık diyor.

Kendileri bizzat vesayetin yerini aldılar.

Bu arada Dubai’den altın kaçakçılığı yaptığı söylenen milletvekillerine adalet suspus.

Bu arada Kılıçdaroğlu’nun mahkemede savunması tam metin olarak Cumhuriyet’te yer aldı. Dört dörtlük. Herkes okusun.