Devlet Bahçeli, yine muhalefeti hedef aldı
MHP lideri Devlet Bahçeli, Aydın ve Muğla mitinginde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Bahçeli, "Kılıçdaroğlu’na verilecek her oy Kandil’e gidecek" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Aydın ve Muğla’da miting düzenledi. 14 Mayıs seçimlerinin ülkenin demokrasi ve siyasi tarihinin kilit taşı olduğunu vurgulayarak “Bu seçimlerde huzurla husumet arasında bir tercih yapılacak. Bu seçimler kucaklaşmayla kutuplaşma arasında bir mücadeleye sahne olacak” dedi.
Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, “Kılıçdaroğlu’na verilecek her oy Kandil’e gidecek” sözleriyle hedef aldı. Bahçeli mitingde şunları söyledi:
“Polislerimizin şehit olmasına neden olan alçaklar 6’lı masanın yeni ve resmi yedinci ortağı. Yavrularımızı yetim bırakan katiller CHP’yle, İYİ Parti’yle yanak yanağa vermişler, Türkiye’ye pusu kurmuşlardır. Bunlar yalancı, namert, güvensizdir.”
Bahçeli’nin, Suriyelilerin geri gönderilmesine değinerek “Suriyeli sığınmacıları onurlu şekilde ülkelerine geri göndermek için aziz milletim sıra sende” demesi de dikkat çekti.
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