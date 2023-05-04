'Sağduyu' çağrısı yapan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

Yayınlanma: 04.05.2023 - 14:42

Güncelleme: 04.05.2023 - 15:07

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aydın'da "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, seçimlerin saygı, sağduyu için gerçekleşmesini dileyerek 14 Mayıs seçimlerinin demokrasi ve siyasi tarihin kilit taşı olduğunu ifade etti.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef alan Bahçeli, "Askerlerimizi şehir edenler Kılıçdaroğlu'nun yanındadır. Uyarıyorum Kemal Kılıçdaroğlu'na gidecek her oy Kandil'e gidecektir" diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Aziz vatandaşlarım, değerli dava arkadaşlarım, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Efeler diyarı Aydın'da olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Aydınlı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 10 gün sonra yapılacak seçimlerin milletimizin birliğine hayırlı ve kalıcı sonuçlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Seçimlerin demokratik olgunluk içinde gerçekleşmesini diliyorum.

"SEÇİMLER KUCAKLAŞMAYLA KUTUPLAŞMA ARASINDA"

Bu seçimler kucaklaşmayla kutuplaşma arasında bir mücadeleye sahne olacaktır.

Askerlerimizi şehir edenler Kılıçdaroğlu'nun yanındadır. Uyarıyorum Kemal Kılıçdaroğlu'na gidecek her oy Kandil'e gidecektir.

Kandil'e yuvalanan teröristler CHP'ye, İYİ Parti'ye destek açıklaması yapmaktadır. CHP'li bir yönetici buna tepki göstermemiştir. Nevşehir'de yalandan gözyaşı döken İYİ Parti başkanında itiraz duyulmamıştır. HDP'nin bir eş başkanı Aydın'da konuşmuş, terörist arkadaşlarının serbest kalması için rezil talebi dillendirmiş. Hani HDP ile birlikte yürümüyorlardı, bunlar yalancıdır, namerttir. YSP demek CHP ve İYİ Parti demektir. PKK hepsini kafese almıştır.

Görülüyor ki CHP ve İYİ Parti yönetimi PKK ile ittifak halinde değil; bu cani örgütün yedeği haline gelmiştir. CHP'ye, İP'e ve diğerlerine bedel ödetmek milli iradenin gereği midir?"