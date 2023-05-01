Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a ve Bahçeli'ye Zonguldak'ta zor soru: 'Hangi yabancı askeri davet edeceksin?'

Yayınlanma: 01.05.2023 - 12:55

Güncelleme: 01.05.2023 - 13:47

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs'ta 'Millet Buluşmaları' kapsamında Zonguldak'ta yurttaşlarla bir araya geldi.

"Zonguldak emekliler kentine dönüştü" diyen Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ın işçilerle özdeşleşen bir kent olduğunu vurgulayarak, emeklilerin ve esnafın yaşam koşullarına değindi. 'Esnaf Bakanlığı' kuracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, kırsal kesimde yaşayan insanların sorunlarını da bildiğini savundu.

"BU DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

"Türkiye'nin değişime ihtiyacı var" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Her şeyi dışarıdan getiriyorsun. Biz dışarıya mı çalışacağız? Rahmetli Ecevit buranın milletvekiliydi, 'Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen' diyordu. Bu düzeni getireceğiz."

"Hak, hukuk, adalet" sloganlarının bitmesi ile konuşmasına devam eden Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sözüm söz. Asgari ücret kadar ramazan ve kurban bayramlarında emekliye ikramiye vereceğiz. Bay Kemal'in sözü. 418 milyar doları dışarıya götürenler, götürdüğünüz paranın tamamını getirip bu millete vereceğim. Devlet adalet üzerine inşa edilir. Bir değişim olsun artık 22 yıl yeter. Memleketi ne hale getirdiler. Soğan alamaz hale geldik."

SİNAN ATEŞ VE SURİYE TEZKERESİ VURGUSU

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Sinan Ateş cinayetini gayet iyi takip ediyor bu kardeşiniz. Dosyayı kapatmaya çalışıyorlar ama kapattırmayacağım. Katillerini yakalayıp adalete teslim edeceğim. Suriye tezkeresinde ne vardı? Yabancı askerleri Türkiye'ye davet etme hakkı vardı. Ben, kendi ülkemde yabancı asker postalı istemiyorum. Kimleri davet edeceksiniz? Terörle mücadelede bizim güvenlik güçlerimiz tarih yazmışlardı. Bay Kemal yabancı askerlere 'Evet' der mi ya?"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan satırlar şu şekilde:

* Zonguldak'a geldiğimde hep içinde burukluk hissederim. Kara elmasın kenti diye düşünürüm. Madenciler için dünya kadar şiirler, romanlar yazıldı. Hayatını kaybedenler için hep beraber gözyaşı döktük. Emekçilerin Ankara'ya yürüyüşünü asla unutmadım. Zonguldak bir emekli kentine dönüştü. Kömürü Güney Amerika'dan getiriyorlar, dışarında getiriyorlar, dünyanın parasını ödüyorlar. Aşamalı olarak 5 bin işçi alacağım.

* Türkiye'nin değişime, huzura ihtiyacı var. Türkiye'nin birlikte olmaya, birlikte çalışmaya ihtiyaç var. Birlikte yaşamaya ihtiyacımız var. Bu zor günler geçecek, güzel günler gelecek. Hiç endişe etmeyin, sizin hakkınızı ve hukukunuzu her ortamda sağlayacağım. Hiç endişe etmeyin. Batan kim ? Esnaf. Esnaf da ter etti Zonguldak'ı. Kazanan yok... E alışveriş yapacak insan da kalmadı. 6 liderin sözü var. Bütün köy okullarını yeniden açacağız, 100 bin öğretmen atayacağız. Köyde öğretmen, ziraat mühendisi, veteriner olsun. Gencecik üniversiteyi bitirmiş insanlar işsiz. Köyde çalışsınlar, üretsinler. Bu işin kimseye zararı yok.

* Çiftçi kazansın, herkes kazansın. Eti, canlı hayvanı, buğdayı, arpayı, yulafı dışarıdan getir. Milyar dolarları dışarıya öde, olmaz. Bu düzeni ters yüz edeceğiz. İnsanca hakça bir düzeni getireceğiz, kimsenin endişesi olmasın Rahmetli Ecevit, Zonguldak milletvekiliydi. Ne diyordu: 'Ne ezen, ne ezilen; insanca, hakça bir düzen.' İnsanca, hakça bir düzeni getireceğiz!

"SİZİN Mİ ORASI? TÜRKİYE CUMHURIYETİ'NE AİT!"

* En geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi memleketlerine uğrayacağız. Yabancıları göndermek isteyen kim, vatanını seven kim? Bay Kemal. Yabancılardan medet uman kim? Onlar. Yeter artık, 22 yıldır memleketi ne hale getirdiler. Milleti bir kuru soğana muhtaç ettiler. Mutfaklarda yangın var. 'Filyos Limanı'nı CHP gelince yapmayacak'mış. Sizin mi orası, Türkiye Cumhuriyeti'ne ait. Yapacağız, daha güzelini yapacağız.

* Emekliler de geçinemiyor. 'Emeklilere birer maaş ikramiye verin' dedim. Sözüm söz, asgari ücret kadar Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer ikramiye vereceğiz. 15 bin liralık ikramiyesini görecek emekli kardeşim.

"KENDİ ÜLKEMDE YABANCI ASKER POSTALI İSTEMIYORUM"

* 27,5 yılımı devlete harcadım. Bütçe nasıl yapılır, nasıl tasarruf yapılır gayet iyi bilirim. Emekliye para verilecek derseniz ödeneği koyarsınız. Sözüm söz, 418 milyar doları dışarıya götürenler size de sözüm söz, götürdüğünüz paranın tamamını getireceğim ve bu millete vereceğim. Sanıyorlar ki Bay Kemal devleti tanımaz. Devleti parti devletine dönüştürdüler. Devlet yine liyakatli insanların yöneteceği devlet olacak. Her şeyi adalet üzerine inşa etmeye çalışıyorum.

* Bir Suriye tezkeresi var, 'Kılıçdaroğlu niye hayır dedi?'. Terör örgütleri için yabancı askerleri Türkiye'ye davet etme hakkı vardı. Ben kendi ülkemde hiçbir zaman yabancı asker postalı istemiyorum. Bahçeli'ye, Erdoğan'a sordum, 'Kimi davet edeceksiniz?' Sen kalkıyorsun terörle mücadelede yabancı askerleri davet ediyorsun.