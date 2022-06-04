Devlet Bahçeli'den, Abdullah Çatlı'ya taziye mesajı: 'Dava arkadaşım'
MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden, annesi hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'ya taziyede bulundu. Bahçeli, Çatlı için "Dava arkadaşım" ifadesini kullandı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Çatlı'nın annesinin ölümü üzerine sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı.
Bahçeli paylaşımında, "Dava arkadaşım ve öğrencim merhum Abdullah Çatlı’nın muhterem anneleri Remziye Çatlı Hanımefendi hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye rahmet ve mağfiret, Çatlı ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Abdullah Çatlı'nın annesi Remziye Çatlı, geçen nisan ayında yoğun bakımda tedavi görmeye başlamıştı. Ölüm haberini oğlu Zeki Çatlı verdi. Remziye Çatlı'nın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Remziye Çatlı'nın cenazesinin bugün Kaldırım Mezarlığı Camii'nden kaldırılacağı duyuruldu.
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