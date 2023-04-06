AKP ve MHP uzlaşamadı: Erdoğan ve Bahçeli'den 'ortak listeye' ret

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 04:00

14 Mayıs seçimlerinin milletvekili aday listeleri için son 3 güne girildi. Siyasi partilerde liste mesaisi sürerken AKP’de 5’ten az milletvekili çıkaran 19 ilde “MHP ile ortaklık sağlanabilir mi?” değerlendirmeleri yapılıyordu.

Aralarında Osmaniye, Iğdır, Çanakkale gibi illerin de yer aldığı 19 ilde “MHP’nin aday çıkarmayarak, AKP’li isimleri, bazı illerde ise AKP’nin aday çıkarmayarak, MHP’li isimleri destekleyebileceği” ileri sürüldü.

İKİ LİDERDEN ‘RET’

Ancak AKP’nin, MHP ile yürüttüğü çalışma ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’den “ret kararının” geldiği belirtiliyor.

Erdoğan’ın, “AKP’nin iktidar partisi olduğu, bazı illerde aday göstermemesi gibi bir durumun söz konusu olamayacağı” gerekçesiyle, Bahçeli’nin ise “MHP’nin siyasi geçmişi ve birikimi ile partinin üç hilale oy veren seçmen yapısı” gerekçesiyle “bu çalışmaya ret kararı verdiği” ileri sürülüyor.