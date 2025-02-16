Devlet Bahçeli'den flaş 'TÜSİAD' çıkışı: 'Vesayetçiliği nüksetti'

Yayınlanma: 16.02.2025 - 16:44

Güncelleme: 16.02.2025 - 17:03

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında 13 Şubat'ta dernek kurulunda sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Açıklamada, "bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözleri nedeniyle adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma suçlarından resen soruşturma başlatıldı" ifadelerine yer verilmişti.

DEVLET BAHÇELİ “TÜSİAD” SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Geçen hafta kalp kapakçığı ameliyatı olan ve taburcu edilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den flaş bir açıklama geldi.

Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli, TÜSİAD’a sert tepki gösterdi.

MHP lideri, “TÜSİAD’ın iç ve dış çıkar gruplarına sözcülük yaparak Türk milletin seçim ve tercihleri etrafında kuşku oluşturma gayret ve gayesi art niyetlilik, siparişi alınmış planlı siyaset mühendisliğidir” ifadelerini kullandı.

"TÜSİAD’ın vesayetçi sancıları tekrar nüksetmiştir" ifadelerini kullanan Bahçeli, Türkiye’de demokratik standartların son derece yüksek olduğunu öne sürdü.

"Kurulduğu 1971 yılından buyana siyaseti yönlendirmeye, millet iradesini tariz, tahkir ve tahrip etmeye dayalı bir strateji izleyen TÜSİAD’ın hükümetlere doğrudan ve gazete manşetleriyle meydan okuduğu karanlık dönemler hala unutulmamıştır" ifadelerini kullanan Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve hukukun üstünlüğü hâkimdir" dedi.

"PLANLI SİYASET MÜHENDİSLİĞİDİR"

Türk yargısının takdir ve tasarruflarını eleştirmenin haksızlık ve hazımsızlık olmakla birlikte uyumsuz ve uzlaşmaz bir muhalefet dilinin saplantılı tezahürü olduğunu da dile getiren Bahçeli, "TÜSİAD’ın iç ve dış çıkar gruplarına sözcülük yaparak Türk milletin seçim ve tercihleri etrafında kuşku oluşturma gayret ve gayesi art niyetlilik, siparişi alınmış planlı siyaset mühendisliğidir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "CHP ve diğer muhalefet partilerinin TÜSİAD Başkanı’nın melez ve mesnetsiz acıkmalarına verdiği destek de açıktır. TÜSİAD muhalefet cenahını konsolide etme arayışındadır. Hiç kimse boşa sallayıp dolu tutmanın çabasında olmamalıdır. TÜSİAD’ın; hükümeti devirme, değilse bile yıpratma; dahası muhalefete ön açma operasyonun çatı kuruluşu haline dönüşmesi hukuksuz, anti demokratik ve gayri ahlaki bir savrulmadır" dedi.

"TUTARSIZLIK VE ŞARK KURNAZLIĞI"

Türkiye’de sistemin iflas ettiğini söylemenin, ekonomik bir vizyon ortaya koymak yerine siyasi hedef takibine tevessül etmeyi tutarsızlık ve şark kurnazlığı olarak ifade eden Bahçeli, "TÜSİAD Başkanı kendine güveniyorsa ve cesareti varsa sadece gizli kapaklı diyalogları ve al-ver süreçlerini ilan ve ifşa ederek ne kadar şeffaf ve demokrat olduğunu ispat edebilecektir" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Türkiye’de büyük sermayenin çatı kuruluşu olan TÜSİAD'ın Genel Kurul toplantısı İstanbul Beşiktaş’taki bir otelde yapılmıştı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras'ın sözleri kamuoyunda tartışılmıştı.

“Disiplinsizlik suçuyla teğmenler hakkında ihraç kararı alınıyor fakat deprem, yangın, taciz, kadın cinayeti, iş kazası gibi kamuoyunda infial yaratan nice olayda ya suçlular bulunmuyor ya da kısa sürede serbest kalıyorlar” diyen Turan, son dönemde artan kayyum uygulamalarına, gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamalara dikkat çekmişti.

Seçilen belediye başkanları yerine kayyum atandığını vurgulayan ve son dönemdeki tutuklamalara dikkat çeken Ömer Aras ise medyanın baskı altına alınmasına değinmiş ve şunları söylemişti:

"Çok kısa sürede arka arkaya gelen bu olayların toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz. Ayrıca tutukluluğun istisna değil kural haline gelmesi gibi kangrenleşmiş bir sorunun kanunlar değişse de çözülmediğini görüyoruz. Kişiyi, bir gün dahi olsa, özgürlüğünden mahrum edecek tutuklama ve adli kontrol kararlarının, hatta gözaltı kararlarının ne denli titiz verilmesi gerektiğini yıllar sonra gelen tahliyelerde, beraat kararlarında görüyoruz."

İKTİDARDAN TEPKİ GELMİŞTİ

TÜSİAD yönetiminden gelen eleştirilere iktidardan tepki gelmişti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hukuk düzenine yönelik her türlü müdahale girişimine karşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk çerçevesinde en güçlü şekilde karşılık vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasını yapmıştı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise "TÜSİAD, demokrasi konusundaki kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermelidir" ifadelerini kullanmıştı.