Devlet Bahçeli'den Hakan Ural’a yeni sezon için 'başarılar' mesajı

09 Ağustos 2022 Salı, 14:01

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” isimli programa mesaj gönderdi.

Bahçeli'nin özel kalemiyle ilettiği 'başarılar' mesajını aktaran Ural, Bahçeli'ye teşekkür etti.

Ural, Bahçeli'nin mesajının ardından, “Ben kendisini çok severim, çok sayarım. Özellikle bu ülkenin birliğinde çok büyük bir katkısı ve inanılmaz bir çabası olduğunu düşünüyorum. Bu ülkenin zor günlerden geçerken almış olduğu sorumluluğun hakkı ödenmez. Milliyetçilerin bu coğrafyada özellikle ülkemizde birliğimiz ve dirliğimizin çimentosu olduğunu düşünüyorum. Mesajını özel kalemiyle bana bildirdi. Bu mesajla MHP Genel Başkanı hem sahip çıkıyor hem ‘gözüm üstünüzde iyi ki varsınız’ diyor" ifadelerini kullandı.