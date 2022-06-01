Hakan Ural'ın Z kuşağı ile ilgili 'oy kullanmasınlar' açıklamasına gençler tepki gösterdi: Biz her şeyin farkındayız

01 Haziran 2022 Çarşamba, 16:40

Son dönemde sık sık AKP'ye destek çıkışlarıyla gündem olan televizyon ünlüsü Hakan Ural, bu kez de 'Z kuşağı' diye nitelenen, 1990'lı yılların ikinci yarısında doğanları hedef aldı.

Kanal D'de "Neler Oluyor Hayatta" isimli programda yorumculuk yapan Hakan Ural, "Z kuşağı oy kullanmamalı" dedi. Cumhuriyet TV'ye konuşan gençler, oy kullanma haklarına karışılamayacağını ve bu açıklamayı kabul etmediklerini belirttiler.

"2023'ÜN YAZINDA BUNA SON VERECEĞİZ"

"Bu zamanın gerekliliklerini en iyi Z kuşağı bilir, o yaştaki insanların bu zamanı anlaması zordur" ifadelerini kullanan bir genç, gelecek vizyonunun gelecek kuşaklara ait olduğunu söyledi.

"HER ŞEYİ DEĞERLENDİRİP OY KULLANACAĞIMIZI BİLSİNLER"

Yeni nesilden korkulduğunu ve doğdukları günden itibaren aynı hükümeti tanıdıklarını da belirten gençler, sözlerine şu şekilde son verdiler: