Hakan Ural'ın Z kuşağı ile ilgili 'oy kullanmasınlar' açıklamasına gençler tepki gösterdi: Biz her şeyin farkındayız
Bir televizyon kanalında yorumculuk yapan Hakan Ural, Z kuşağının oy kullanmaması gerektiğini savunarak, Z kuşağının siyasetle alakası olmadığını ileri sürdü. Cumhuriyet TV kamerasına konuşan gençler, her şeyi değerlendirip oy kullanacaklarını belirttiler.
Son dönemde sık sık AKP'ye destek çıkışlarıyla gündem olan televizyon ünlüsü Hakan Ural, bu kez de 'Z kuşağı' diye nitelenen, 1990'lı yılların ikinci yarısında doğanları hedef aldı.
Kanal D'de "Neler Oluyor Hayatta" isimli programda yorumculuk yapan Hakan Ural, "Z kuşağı oy kullanmamalı" dedi. Cumhuriyet TV'ye konuşan gençler, oy kullanma haklarına karışılamayacağını ve bu açıklamayı kabul etmediklerini belirttiler.
"2023'ÜN YAZINDA BUNA SON VERECEĞİZ"
"Bu zamanın gerekliliklerini en iyi Z kuşağı bilir, o yaştaki insanların bu zamanı anlaması zordur" ifadelerini kullanan bir genç, gelecek vizyonunun gelecek kuşaklara ait olduğunu söyledi.
"HER ŞEYİ DEĞERLENDİRİP OY KULLANACAĞIMIZI BİLSİNLER"
Yeni nesilden korkulduğunu ve doğdukları günden itibaren aynı hükümeti tanıdıklarını da belirten gençler, sözlerine şu şekilde son verdiler:
- Ülke şu haldeyken AKP'ye oy verecek 1 tane Z kuşağı tanımıyorum. Tahtlarının sarsılmasından korkuyorlar. Asıl onlar oy kullanmasın. Çoğunda doğru düzgün bir eğitim bile yok.
- Gençlerin elinden her şeyi aldılar, çok uzağa gitmeye gerek yok. Günlük yaşamımıza baktığımızda her şey ortada. 2023'ün yazında buna son vereceğiz.
- Biz her şeyin farkındayız, bunu bilsinler. Yüksek zümrede yapılan işlerin, geldiğimiz enflasyonun farkındayız. Korktukları için olabilir. Oy kullanmak bir özgürlüktür. Neyin yanlış neyin doğru olduğunu çok iyi biliyoruz, kimse merak etmesin. Her şeyi değerlendirip oy kullanacağımızı bilsinler.
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