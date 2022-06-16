Hakan Ural: 'Ölümü göze aldım, beni yıldırma ihtimaliniz sıfır'
İktidara verdiği destek mesajlarıyla sık sık gündeme gelen Hakan Ural, "Demediğim bir şey için bile özür diledim. Linci özürle durdurdum. Ölümü göze aldım, beni yıldırma ihtimaliniz sıfır” dedi.
Son dönemde sık sık AKP'ye destek çıkışlarıyla gündem olan televizyon ünlüsü Hakan Ural, Kanal D ekranlarında yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programında kendisine yönelik yapılan eleştirilere ilişkin konuştu. Ural, “Demediğim bir şey için bile özür diledim. Linci özürle durdurdum. Ölümü göze aldım, beni yıldırma ihtimaliniz sıfır” dedi.
Ural'ın sağlık emekçileri hakkında kullandığı ifadeler büyük tepki çekmışti. Sosyal medyada 'Hakan Ural özür dile' kampanyası gündemde ilk sıraya yerleşen Ural bu ifadeleri için "Bir kişinin özelinde yaptığı ne kadar yanlış dedim. Aldılar, ‘bütün sağlıkçılardan özür dile Hakan’ dediler. Sanki ben sağlıkçılara bir genelleme yaparak küçümsemişim gibi bir algı oluşturdular. Demediğim bir şey için bile özür dileyebilirim’ diyecek kadar insanımı ve halkımı seven bir insanım. Onların köpürtmeye çalıştığı linçi özür dileyerek durdurdum” dedi.
Z KUŞAĞI AÇIKLAMALARI TEPKİ TOPLAMIŞTI
Z kuşağının oy kullanmaması gerektiğini savunarak, Z kuşağının siyasetle alakası olmadığını ileri süren Ural, yapılan röportajda gençlerin siyasi tarihe karşı verdiği cevaplara yönelik konuştuğunu anlatarak “Sorularla o kadar alakasızlar ki kahkaha atanlar vardı. Ben de döndüm dedim ki ‘Bu kadar farkındalığı olmayanlar neye istinaden oy kullanacak? Tasarrufta bulunsun kullanmasın. Ama bir de farkında olup bilenler var, onlar da istediği partiye oy versin’ dedim” açıklamasında bulundu. Bu yorumunu “Hakan Ural Z kuşağı oy kullanmasın dedi” başlığıyla başka yöne çevirdiklerini söyledi.
"BEN ÖLÜMÜ GÖZE ALDIM"
“Bunlar kötü insan” diyen Ural, “Söylediklerime cevapları olmadığı için askerlik olayını konuşuyorlar. Askerlik yapalı 28 sene olmuş. Van’da 18 ay askerlik yaptım. Öyle bir algı yaratıyorlar ki ‘Hakan askerlik yapmadı’ diyorlar. Beni yıldırma ihtimaliniz sıfır. Ben ölümü göze aldım, hayatımı koydum. Vatanımı, milletimi seviyorum. Kendi bildiğim doğruları sorumluluk duygusuyla dile getiriyorum. Ölmek var, dönmek yok” ifadesini kullandı.
Video Haberler
- İstanbul'da rehine operasyonu: 7 kişi kurtarıldı
- Camide uyuyakaldı, cep telefonu çalındı
- 'Belki iktidar bu yüzden gidecek'
- Tehlike saçan sürücü böyle görüntülendi
- 15 yaşındaki gencin isyanı: Bu ülkeyi biz değiştireceğiz
- O anlar saniye saniye kamerada
- Tekirdağ'da seyir halindeki otomobil yandı
- Alkol alıp evde ateş etti
- Yaya geçidinde otomobil çarpan Damla Nur öldü
- Adana'da hareketli dakikalar
En Çok Okunan Haberler
-
- Motorine büyük zam!
- Türkiye'den yeni Navtex duyurusu
- AKP Genel Merkezi'nde 'ahlaksız teklif'
- Asgari ücrete zam açıklaması
- İstanbul için üç isim öne çıktı
- Fed faiz kararını açıkladı
- 'A Haber’i izlemek için sabırsızlanıyoruz'
- Cengiz İnşaat'ta çalışan kamyoncular kontak kapattı
- AKP Genel Merkezi’ndeki ahlaksız teklif
- Akşener'in 'Erdoğan' kararı