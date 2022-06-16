Hakan Ural: 'Ölümü göze aldım, beni yıldırma ihtimaliniz sıfır'

16 Haziran 2022 Perşembe, 14:18

Son dönemde sık sık AKP'ye destek çıkışlarıyla gündem olan televizyon ünlüsü Hakan Ural, Kanal D ekranlarında yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programında kendisine yönelik yapılan eleştirilere ilişkin konuştu. Ural, “Demediğim bir şey için bile özür diledim. Linci özürle durdurdum. Ölümü göze aldım, beni yıldırma ihtimaliniz sıfır” dedi.

Ural'ın sağlık emekçileri hakkında kullandığı ifadeler büyük tepki çekmışti. Sosyal medyada 'Hakan Ural özür dile' kampanyası gündemde ilk sıraya yerleşen Ural bu ifadeleri için "Bir kişinin özelinde yaptığı ne kadar yanlış dedim. Aldılar, ‘bütün sağlıkçılardan özür dile Hakan’ dediler. Sanki ben sağlıkçılara bir genelleme yaparak küçümsemişim gibi bir algı oluşturdular. Demediğim bir şey için bile özür dileyebilirim’ diyecek kadar insanımı ve halkımı seven bir insanım. Onların köpürtmeye çalıştığı linçi özür dileyerek durdurdum” dedi.

Z KUŞAĞI AÇIKLAMALARI TEPKİ TOPLAMIŞTI

Z kuşağının oy kullanmaması gerektiğini savunarak, Z kuşağının siyasetle alakası olmadığını ileri süren Ural, yapılan röportajda gençlerin siyasi tarihe karşı verdiği cevaplara yönelik konuştuğunu anlatarak “Sorularla o kadar alakasızlar ki kahkaha atanlar vardı. Ben de döndüm dedim ki ‘Bu kadar farkındalığı olmayanlar neye istinaden oy kullanacak? Tasarrufta bulunsun kullanmasın. Ama bir de farkında olup bilenler var, onlar da istediği partiye oy versin’ dedim” açıklamasında bulundu. Bu yorumunu “Hakan Ural Z kuşağı oy kullanmasın dedi” başlığıyla başka yöne çevirdiklerini söyledi.

"BEN ÖLÜMÜ GÖZE ALDIM"

“Bunlar kötü insan” diyen Ural, “Söylediklerime cevapları olmadığı için askerlik olayını konuşuyorlar. Askerlik yapalı 28 sene olmuş. Van’da 18 ay askerlik yaptım. Öyle bir algı yaratıyorlar ki ‘Hakan askerlik yapmadı’ diyorlar. Beni yıldırma ihtimaliniz sıfır. Ben ölümü göze aldım, hayatımı koydum. Vatanımı, milletimi seviyorum. Kendi bildiğim doğruları sorumluluk duygusuyla dile getiriyorum. Ölmek var, dönmek yok” ifadesini kullandı.