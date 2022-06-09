Hakan Ural: Dibine kadar Recep Tayyip Erdoğan, topunuz gelin!

09 Haziran 2022 Perşembe, 15:18

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'çok sevdiğini' sık sık dile getiren Hakan Ural, Kanal D’de hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen, sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı ile yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' programında, dizi ve film sektörü hakkında konuştu.

Oyuncu olarak sektöre giriş yapan Hakan Ural, “Ben, Cumhurbaşkanı’nı sevdiğimi açık açık söylediğim için 8-9 seneden beri sektörden bana tavır var. Yanında olduğunu söylemeye korkanlar var. Linç ediliyorlar. Bu kişiler küçümsenirler, dışlanırlar, aşağılanırlar” dedi.

Ural, “Çekeceğim kadar film, dizi çektim. Ama ne acı bir şeydir başka bir ülkede yaşasaydım bu tecrübe ve bu fizikle benim beş yılım dizi ve film çekimleriyle dolu olurdu” dedi.

Bu açıklamasıyla gündeme gelen Ural daha sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile pozunu paylaşarak şunları yazdı:

"Rengim şeklim belli demeye çalışmam derim hayatım boyunca göründüğüm gibi içi dışı bir adam oldum ülkeye bu kadar hizmeti olmuş halkın oyları tercihi ile seçilmiş cumhurbaşkanını sevip sayıyorum diye ne anam kalıyor ne avradım ne gelmişim ne geçmişim. Sözde çok demokrat sözde çok aydın özgürlükçü olanlar tarafından. Dibine kadar Recep Tayyip Erdoğan... Topunuz gelin."

Ramazan ayında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın itfar programında verdiği pozları paylaşarak "Sevmek ayıp mı yahu?" paylaşımıyla gündem olan magazin programı sunucusu Hakan Ural, "Hadi ben devletin yalakasıyım, siz nesiniz?" demişti.