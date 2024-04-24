Devlet Bahçeli'den ilginç 'yürüyüş' görüntüsü: 'Ben sana dost oldum, sen düşman oldun'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yürüyüş yaparken kaydedilmiş görüntüleri paylaşıldı. MHP tarafından paylaşılan görüntülerde Ferdi Tayfur'un "Söyleten Sensin" isimli şarkısı kullanıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 18:10
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Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından paylaşımda Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin ilginç bir görüntüsüne yer verildi.

Paylaşımda Bahçeli'nin bir yürüyüş yolunda yürüdüğü anlar görülüyor. Görüntülere Ferdi Tayfur'un Söyleten Sensin isimli şarkısı eşlik ediyor.

Seçilen şarkı, içerdiği sözleri nedeniyle dikkat çekiyor. Şarkıda "Ben sana dost oldum sen düşman oldun / Sen beni kendine göre mi buldun / Hainsin diyorsam söyleten sensin / Sana söylediğim sözlere kızma / Sitem ediyorsam ettiren sensin" gibi sözler yer alıyor. 

 

MHP lideri Bahçeli'nin son dönemde yaptığı çıkışlar, her defasında sıklıkla bağlılığını vurguladığı Cumhur İttifakı'nın durumuyla ilgili tartışmalara neden olmuştu. Bahçeli, son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i isim vermeden hedef almış, Şimşek’in “Türk varlıklarına çok güçlü bir ilgi var. Yerel halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor” açıklamasına tepki göstermişti. MHP lideri, "Türk milletini 'yerel halk' ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin, son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir” demişti.


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