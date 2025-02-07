Devlet Bahçeli'den kalp ameliyatı sonrası '6 Şubat' açıklaması: 'Yaraları sarıyoruz...'

Yayınlanma: 07.02.2025 - 09:29

Güncelleme: 07.02.2025 - 09:29

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen günlerde geçirdiği rahatsızlık sonucu özel bir hastanede tedavi görüyordu. Daha önce de benzer sorunlar yaşayan Bahçeli’nin kalp kapakçığı başarılı bir ameliyatla yenilendi.

Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Bahçeli, bu süreçte partisinin 4 Şubat’taki grup toplantısını iptal etmek zorunda kaldı.

Tedavi sürecinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahçeli, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde önemli mesajlar verdi.

Ülke genelinde hayatı derinden sarsan afetin izlerinin “adım adım silindiğini” belirten Bahçeli, depreme ve muhtemel felaketlere karşı birlik, dayanışma ve hızlı yeniden inşa vurgusu yaptı.

“ASRIN FELAKETİNİN ETKİLERİ BÜYÜK OLDU”

Bahçeli, iki yıl önce Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremlerin 11 il, 124 ilçe ve 6 bin 929 köyü derinden etkilediğini hatırlattı. Sayıları 54 bini bulan vatandaşın hayatını kaybettiğini, 107 bin kişinin de yaralandığını belirtti.

“Hayat ışığı taş, beton ve moloz yığınlarıyla kapansa da Türkiye tek yürek oldu,” diyerek, ülkede yürütülen arama-kurtarma çalışmalarının insanüstü gayretlerle gerçekleştiğini ifade etti.

“FELAKETİN YARALARI SARILDI, DEPREMZEDE YENİ EVLERİNE KAVUŞTU”

Bahçeli, hükümetin ve ilgili kurumların afetin ardından hızlı bir şekilde harekete geçtiğini belirtti.

Son iki yıl içinde, depremden etkilenen illerde toplam 201 bin 580 konut, köy evi ve iş yerinin inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildiğini söyleyerek, “Bu yılsonuna kadar da 452 bin 983 bağımsız yapının tamamlanmasıyla, 654 bin 563 konut hedefinin ulaşılır olduğunu” dile getirdi.

Yapılan çalışmaların “laf değil, iş üretmek” olduğunun altını çizen MHP lideri, bu hizmetleri görmezden gelenleri ise “ciddiyetsiz ve art niyetli” olarak nitelendirdi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YENİ DEPREM UYARISI

Türkiye’nin deprem gerçeğine dikkati çeken Bahçeli, özellikle İstanbul’da çökme riski bulunan 600 bin binayla ilgili acil önlem alınması gerektiğine vurgu yaptı.

“Deprem hayatın ihmal edemeyeceğimiz bir parçasıdır. Hayat ve gelecek projelerini buna göre yapmak beka ölçüsünde mecburiyettir" diyen Bahçeli, Ege Denizi’nde yaşanan deprem fırtınasının yeni ve büyük bir deprem ihtimalini gözler önüne serdiğini, kentsel dönüşümün hızlandırılması ve yerel yönetimlerin sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

“BİRLİKTE HAREKET EDEREK FELAKETLERİ AŞACAĞIZ”

MHP Genel Başkanı, iki yıl boyunca yürütülen çalışmalar nedeniyle AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlara, bürokratlara, sivil toplum kuruluşlarına ve Türk milletine teşekkür etti.

“6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz insanlarımızı geri getiremesek bile, onların emanetlerine sahip çıkmak haysiyet meselemizdir” diyen Bahçeli, ülkenin yeni afetlere karşı daima hazırlıklı olması için çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.