Son Dakika... MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Yayınlanma: 06.02.2025 - 21:01

Güncelleme: 06.02.2025 - 21:21

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili partisinden yeni açıklama geldi.

Bahçeli'nin kalp kapakçığının değiştirildiği ve işlemin başarıyla tamamlandığı belirtilen açıklamada, Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve odasında dinlenmekte olduğu bilgisi paylaşıldı.

"KISA ZAMAN İÇERİSİNDE..."

MHP'den yapılan ve Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul ile Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Sertaç Çiçek'in isimlerinin yer aldığı yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır. Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir."