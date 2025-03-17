Devlet Bahçeli'den, Kavacık muhtarına telefon
MHP lideri Devlet Bahçeli, isminin Beykoz'da açılan bir sağlık ocağına verilmesi sonrasında Kavacık muhtarına "teşekkür" telefonu açtı.
Geçirdiği kalp kapakçığı operasyonu sonrası yürüttüğü "telefon diplomasisi" ile dikkati çeken Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bir telefon da Kavacık muhtarına geldi.
Geçirdiği kalp kapakçığı operasyonunun ardından bir süredir dinlenen MHP lideri Devlet Bahçeli bu kez Kavacık muhtarını aradı.
TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN ARADI
BengüTürk'ün haberine göre, MHP İstanbul İl Başkanlığı'nın aldığı kararla Beykoz’a sağlık ocağı yapıldı. Yapılan sağlık ocağına Devlet Bahçeli ismi verildi.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Beykoz Kavacık muhtarına teşekkür telefonu açtı.
Etiketler: #Devlet Bahçeli #MHP
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