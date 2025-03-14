Devlet Bahçeli'den, Sağlık Bakanı Memişoğlu'na '14 Mart' telefonu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu telefonla arayarak, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu telefonla aradı.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Görüşmeyi Memişoğlı, sosyal medya üzerinden duyurdu.
Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, bizzat arayarak 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle tebriklerini iletti. Büyük sağlık camiamız için samimi temennilerde bulundu. Sayın Devlet Bahçeli'ye nazik düşünceleri için gönülden teşekkür ediyorum."
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bizzat arayarak 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle tebriklerini iletti. Büyük sağlık camiamız için samimi temennilerde bulundu.— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) March 14, 2025
Sayın Devlet Bahçeli’ye nazik düşünceleri için gönülden teşekkür ediyorum.
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