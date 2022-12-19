Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: '6'lı masayı dağıt adaylığını açıkla'

19 Aralık 2022 Pazartesi, 02:00

MHP lideri Devlet Bahçeli, “Kendine güveniyorsan yapacağın öncelikli iş altılı masayı dağıtmak, bağımsızlığını tescillemek, sonra da cumhurbaşkanı adaylığını açıklamaktır” dedi.

Bahçeli özetle şunları söyledi:

CHP yabancıların güdümünde: CHP ve 6’lı masa tamamıyla yabancıların güdümünde. Özellikle müstevlilerin eline, avucuna düşen bir CHP gerçeği ibret levhası halinde karşımızda. Milyon dolarlar ödeyerek görevlendirilmiş ücretli ve ithal danışmanlara bel bağlayacak kadar geleneğinden ve siyasi gerçeklerinden kopmuş bir partinin milletimizin yanında olması imkânsız.

Parayla her değerlerini satarlar: Parayla danışmanlık alanlar, yarın parayla da her değerini satacaktır. Bu haliyle CHP’nin sözde vizyon toplantısı teslimiyetçiliğin vitrini, köhneliğin viranıdır. Davulu asmışlar boyunlarına, tokmağı vermişler yabancı danışmanların eline.

Sorumsuzluk: Küçücük yaştaki evlatlarımızın istismarına göz yumulması, böylesi bir vebale sessiz kalınması söz konusu değildir. Kılıçdaroğlu’nun milletvekilleriyle birlikte Adalet Bakanlığı’nın kapısına dayanması, bu ağır sorunu gerçek manasından soyutlayıp, siyasi hesaplaşma noktasına taşıması başlı başına sorumsuzluktur.

İmamoğlun’un ne üstünlüğü var?: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında kesin olmayan 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis kararından sonra Saraçhane tiyatrosu düzenleyenlerin devlete, hükümete ve Türk yargısına saldırması en hafif tabirle fırsatçılıktır. Bir suç işlemişse bunun sonuçlarına elbette katlanmalıdır. Bu şahsın ne üstünlüğü var? Sonuç açıklanmadan yola koyulan İP başkanı, Altılı Masa’ya Saraçhane dayatması yapmak ve Kılıçdaroğlu’na operasyon çekmek için harekete geçmişlerdir. Madem Saraçhane’de cumhurbaşkanı adayınızı açıklayamadınız, o halde bu ay sonunda yapacağınız toplantıda gecikmiş bu ilanı yapınız. Birbirine operasyon çeken partilere Türkiye emanet edilir mi?