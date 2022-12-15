MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP’li Haydar Akar'a teşekkür etti
HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in Genel Kurul’da Kürtçe konuşması üzerine CHP’li TBMM Başkanvekili Haydar Akar, HDP’li vekili “Türkçe hitap” için uyardı. Bahçeli, Akar’ın tutumundan dolayı kendisine teşekkür etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP’li vekili “Türkçe hitap” için uyaran CHP’li TBMM Başkanvekili Haydar Akar’ı arayarak teşekkür etti.
HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, geçen 6 Aralık’ta Genel Kurul’da Kürtçe konuştu. Taşçıer’in Kürtçe konuşma konusundaki ısrarı ve sürdürmesi üzerine de oturumu yöneten Akar, Taşçıer’in mikrofonunu kapatmıştı. Bahçeli’nin, Genel Kurul’da gösterdiği Türkçe ve TBMM İçtüzüğü hassasiyeti için Akar’ı telefonla aradığı ve kendisine teşekkür ettiği öğrenildi. Akar’ın da Bahçeli’ye, “TBMM İçtüzüğü’nün gereğini yaptığını söylediği” kaydedildi.
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