Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki çeken sözler: Aleviliği samimi değildir

Yayınlanma: 30.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.04.2023 - 03:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Aziz Milletim Sıra Sende” temalı mitingleri kapsamında dün Eskişehir Odunpazarı Meydanı ve Kütahya Zafer Meydanı’nda konuştu. Bahçeli, “CHP’ye oy veren kardeşlerim, gelin bu defa MHP diyelim. İYİ Parti’ye oy veren kardeşlerim, sıcacık kucaklaşmamızla buzları eritip üç hilalin etrafında buluşalım. Zilletin sonu yoktur” dedi.

"AYRIMIZ GAYRIMIZ YOK"

MHP liderinin konuşmasından satırbaşları şöyle:



“Terörist Demirtaş ne diyorsa Kılıçdaroğlu aynısını tekrarlamaktadır. Bugünkü CHP yönetiminin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le hiçbir ilgisi ve ilişkisi kalmamıştır. O halde Mustafa Kemal diyenlerin adresi Milliyetçi Hareket’tir. İlk kez Alevi olduğunu itiraf etti. Elbette saygı duyarız, Alevi olduğunu söylemesini de hakkı görürüz. Ancak bugüne kadar niye konuşmadığını sorarız. Kılıçdaroğlu’nun Aleviliği samimi değildir. Alevi İslam inancına sahip kardeşlerimiz bizim canımız, can beraberimizdir. Ne ayrımız vardır ne de gayrımız vardır. Cami ne kadar bizimse Cemevi de o kadar bizimdir.” MHP lideri Bahçeli, Kütahya’da yaptığı konuşmada ise Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’a yüklenerek şunları kaydetti: “Kafası zehirlenmiş. Türkiye’de kuvvetler ayrımı netleşmiş, aralarındaki çizgileri kalınlaştırılmıştır. Bu şahsın ağzından bir ok gibi fırlayan çok tehlikeli sözlerin tamir ve tevil imkanı da çok zordur.”