Bahçeli kendisiyle çelişti, Kılıçdaroğlu'nu mezhebi üzerinden hedef aldı: 'Aleviliği samimi değildir'

Yayınlanma: 29.04.2023 - 15:28

Güncelleme: 29.04.2023 - 16:02

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eskişehir'deki açık hava toplantısında seçmenlere seslendi.

Bahçeli buradaki konuşmasında yine Millet İttifakı'nı ve 13. cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

"ALEVİLİĞİ SAMİMİ DEĞİLDİR"

Kılıçdaroğlu'nu kastederek, "Geçtiğimiz günlerde ilk kez Alevi olduğunu itiraf etti, elbette saygı duyarız ancak bugüne kadar niye konuşmadığını, 14 Mayıs'a yaklaşırken bu açıklamaya neden gerek duyduğunu da kararlılıkla sorarız" diyen Bahçeli, aynı dakikalarda hem mezhepçiliği eleştirdi hem de Kılıçdaroğlu'na mezhebi üzerinden yüklendi.

MHP lideri, "Yezid'le kazanmaktansa Hüseyin'le şehadete de talip oluruz. Fakat mezhepçiliği milletimiz ve ülkemiz için korkunç bir tehdit olarak görürüz. Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği samimi değildir, hiçbir uzlaşmaya yanaşmamıştır" dedi.

CHP SEÇMENİNE SESLENDİ

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Haydi zilleti silelim, zaferde buluşalım. El ele verip lideri ülke Türkiye'ye ulaşalım. Gelin canlar bir olalım. Bizim yerimiz sipariş anketler değil, Eskişehir'in şaşmaz ve tartışılmaz hükmü şahsiyetindedir. 14 Mayıs 2023'te hem 13. cumhurbaşkanını seçeceğiz hem de milletvekili seçimini yapacağız. Vakit yaklaştıkça zillet ittifakının ve çıkarcıların korkuya kapıldığını görüyoruz. Eskişehir'de vakit MHP vaktidir.

* CHP'ye oy veren kardeşlerim, gelin bu defa MHP diyelim. İYİ Parti'ye oy veren kardeşlerim, sıcacık kucaklaşmamızla buzları eritip 3 hilalin etrafında buluşalım. Zilletin sonu yoktur. Kılıçdaroğlu, etnik ve mezhep tahrikçiliğine sapmıştır. Milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor demiş.

"CHP YÖNETİMİNİN ATATÜRK'LE İLİŞKİSİ KALMAMIŞTIR"

* Kürt kökenli kardeşlerimle, bölücü terör örgütü PKK'nin en küçük bağı ve bağlantısı yoktur. Türk ile Kürt kardeştir, bölücü ve şifreli mesajlarla ayırmak isteyen kalleştir. Bugünkü CHP yönetiminin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le hiçbir ilişkisi kalmamıştır. O halde Mustafa Kemal diyenlerin adresi MHP'dir. Geçtiğimiz günlerde ilk kez Alevi olduğunu itiraf etti, elbette saygı duyarız ancak bugüne kadar niye konuşmadığını, 14 Mayıs'a yaklaşırken bu açıklamaya neden gerek duyduğunu da kararlılıkla sorarız.

* Yezid'le kazanmaktansa Hüseyin'le şehadete de talip oluruz. Fakat mezhepçiliği milletimiz ve ülkemiz için korkunç bir tehdit olarak görürüz. Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği samimi değildir, hiçbir uzlaşmaya yanaşmamıştır. Cami ne kadar bizimse cemevi de o kadar bizimdir. Hepimiz Müslümanız, Allahımız bir, peygamberimiz bir.