MHP'den açıklama geldi: Bahçeli'nin videosundaki gönderme kime?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ferdi Tayfur'un "Söyleten Sensin" şarkısı eşliğinde yürüdüğü videosu kamuoyunda bir süredir çok konuşuluyordu. MHP'den videonun kime gönderme olduğuna yönelik açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 20:59
MHP'den açıklama geldi: Bahçeli'nin videosundaki gönderme kime?
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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, Ferdi Tayfur'un "Söyleten Sensin" şarkısı eşliğinde yürüdüğü video, partinin resmi hesabından yayımlanmıştı. Videoda kime gönderme olduğu kamuoyunda tartışma sebebi olmuştu.

Ayrıca Bahçeli TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonuna da sağlık sorunları gerekçesi ile katılmamıştı.

Videonun AKP ile ittifaka bir gönderme olduğuna yönelik iddialara ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yanıt verdi. 

"AKŞENER'E YORUMLANMASI DAHA DOĞRU OLMAZ MI?"

TGRT Haber'e konuşan MHP'li Yalçın, videonun AKP'ye bir gönderme olmadığını söyledi:

"Dün sabah bir haber geçti, 'Sayın Devlet Bahçeli ameliyat oldu, bu yüzden 23 Nisan gösterilerine katılmadı' diye. Ben kendisiyle konuşmadım henüz büyüğümüzle; ama büyük bir ihtimalle bunun için yapılmış bir video. Videodaki şeyler, Cumhur İttifakı'na değil, arkadaşlar yanlış yorumluyorlar. Öyle bir şey yok. Ferdi Tayfur'u sever başkanımız.  Bir de yürüyüşe çıkıyor, doktor tavsiyesiyle oradan bir enstantane yayınlamışlar. Mesele bundan ibaret."

'BAŞKA BİR ŞEKİLDE DÜŞÜNELİM'

Yalçın sözlerine şöyle devam etti:

"Oradaki şarkı sözlerini mesela başka bir şekilde düşünelim, şarkı sözlerini Cumhur İttifakı'na yorumlayacaklarına, bizden giden Meral Akşener'e ve o ekibe yorumlaması daha doğru olmaz mı? Kongreleri geliyor cumartesi, onlara da yorumlamaya bir yani alternatif olarak söylüyorum."

"DEM PARTİ İLE İLGİSİ YOK"

(DEM Parti toplantılarında Türk Bayraklarının indirilmesine yönelik bir tavır olabileceği iddialarına yönelik) "Evet, o işe çok tavırlıyız; o işi görüp de susanlara da tavırlıyız. Ama video ile ilgisi yok." 


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