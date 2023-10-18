'Devletimiz emretsin Gazze'ye gideriz' demişti: Halil Konakcı gazdan baygınlık geçirdi

Yayınlanma: 18.10.2023 - 13:04

Güncelleme: 18.10.2023 - 13:09

İsrail’in Gazze’deki Baptist Hastanesi’ne yönelik saldırısı vatandaşlar tarafından İsrail Konsolosluğu önünde protesto edildi.

Protestolara katılan gerici imam Halil Konakcı, polisin sıktığı biber gazından etkilendi.

Olayın ardından X hesabından açıklama yapan Konakcı, şunları söyledi:

"Melun İsrail’in yaptığı hastahane katliamına haykırmak, Millet ve Devlet kıyama kalkmak için tüm Türkiye sokaklara döküldük. Belki bu son da olmayacak devamı da gelecek. Lakin aramıza karışarak polise taş atan provokatörlere çok dikkat etmeliyiz. Polis bu provakatörlere gaz kullanmak zorunda kalınca orada ki samimi herkes gazdan etkilendi. Ben gazdan nerdeyse bayılacaktım. Bu provakatörlerin Haklı haykırışımıza gölge düşürmelerine izin vermeyelim."

Melun İsrail’in yaptığı hastahane katliamına haykırmak, Millet ve Devlet kıyama kalkmak için tüm Türkiye sokaklara döküldük. Belki bu son da olmayacak devamı da gelecek. Lakin aramıza karışarak polise taş atan provokatörlere çok dikkat etmeliyiz. Polis bu provakatörlere gaz… pic.twitter.com/vh4AHrk1G7 — Halil KONAKCI (@halil_konakci) October 18, 2023

Konakcı, daha önce İsrail saldırılarına ilişkin yaptığı "Devletimiz emretsin en önde ben ve benim gibi Kudüs davası olan Müslümanlar Gazze’ye gideriz" açıklamasıyla gündeme gelmişti.