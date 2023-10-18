İsrail Başkonsolosluğu'nun çevresi demir bariyerlerle kapatıldı

İsrail'in dün Gazze'deki hastaneye yaptığı saldırının ardından İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsrail Başkonsolosluğu'nun önü demir bariyerlerle kapatıldı.

DHA
Yayınlanma: 18.10.2023 - 12:00
İsrail Başkonsolosluğu'nun çevresi demir bariyerlerle kapatıldı
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İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Babtist Hastanesi'ni hedef almasının ardından dün gece İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan yurttaşlar, saldırıyı protesto etti.

Protestocuların dağılmasının ardından polis, konsolosluğun çevresini demir bariyerlerle ve TOMA’larla kapatttı. Binada çalışanlar dışında kimse, konsolosluğun çevresine alınmıyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, İstanbul'da yapılan protestolara ilişkin açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Polislere saldıran 5 kişi gözaltına alındı, 1 kişi hayatını kaybetti" ifadesini kullandı. Valilik açıklamasında, "Müdahaleye mecbur kalmak bizleri de yürekten yaralamıştır." 


İsrail Başkonsolosluğu önlem

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