Marmaris yangınındaki yetersiz müdahaleye sosyal medyada tepki yağdı: 'Hiç mi ders almadınız?'

22 Haziran 2022 Çarşamba, 10:49

Geçen yıl, pek çok bölgesinde binlerce hektar yeşil alanını kaybeden Türkiye'de, bu yıl da 'manzara' değişmedi. Muğla Marmaris'e bağlı Hisarönü Mahallesi, Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlık alanda, 21 Haziran Salı akşamı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile ilk müdahale yapıldı. Çevredeki yurttaşlar da destek için yola çıktı.

HAVANIN KARARMASI İLE 'HAVADAN MÜDAHALE DURDU'

Şiddetli rüzgar ile büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Sık ormanlık alanda etkili olan yangına müdahalede bulunmak üzere Denizli, Antalya ve İzmir’den çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

Havanın kararmasıyla yangına havadan müdahale durdu.

"GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLERİ BEKLİYORUZ"

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Değerli hemşerilerim, Akşam saatlerinde Bördübet mevkiinde orman yangını meydana geldi. Yangına tüm ekipler havadan ve karadan müdahalede bulunuyor. Tek amacımız bir an önce kontrol altına almak. Gelişimeler oldukça size bilgi vermeye devam edeceğiz. Maalesef ki en büyük olumsuzluğumuz rüzgarın oldukça şiddetli olması. Tüm ekipler; belediye, orman müdürlüğümüz, itfaiye herkes teyakkuz durumunda ama dediğim gibi rüzgardan kaynaklı durumumuz çok da parlak gözükmüyor. Hava kararmadan yapılan havadan müdahale maalesef şu anda yapılmıyor. Tek talebimiz gece görüşlü helikopterlerin acil olarak bölgeye gönderilmesi. Yoksa yine bir felaketle karşı karşıya kalacağız. Yetkililerin bu çağrımızı bir an önce duymasını bekliyoruz" dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI: 'HİÇ Mİ DERS ALMADINIZ?'

2021 yazında binlerce hektar yeşil alanını kaybeden Türkiye'de, Marmaris yangınında da müdahalede yetersiz kalınmasına ve yangın söndürme uçaklarının zamanında alanda olmamasına yurttaşlardan tepki yağdı.

Aralarına sivil toplum kuruluşlarının, ünlü ve siyasi isimlerin de dahil olduğu yüzlerce sosyal medya kullanıcısı, yaşananlara ve yetersiz müdahaleye #Marmaris etiketiyle tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları...