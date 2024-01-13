Dezenformasyonla Mücadele Merkezi CNN Türk'ün 'Çukurca'da çatışma' haberini yalanladı
CNN Türk ekranlarında Çukurca’da çatışma başladığına dair bir haber verildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından haberin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.
Irak toprakları içinde yer alan Metina Vadisi ile Zap, Avaşin ve Basyan bölgelerinde 17 Nisan 2022 tarihinde başlatılan Pençe-Kilit hava destekli kara harekatı bölgesinden dün acı haber geldi. PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu.
Türkiye şehitlerine ağlarken CNN Türk ekranlarında Hakkari’nin Çukurca ilçesinde çatışma çıktığına dair bir haber yayınlandı. Fulya Öztürk’ün canlı yayında verdiği habere ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama geldi. Açıklamada haberin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Dijital mecralarda paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, 'Hakkari’nin Çukurca ilçesinde çatışma sesleri yükseliyor' iddiası doğru değildir.
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde herhangi bir olumsuzluk veya iddia edildiği gibi silahlı çatışma yaşanmamaktadır."
Dijital mecralarda paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çatışma sesleri yükseliyor" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) January 12, 2024
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde herhangi bir olumsuzluk veya iddia edildiği gibi silahlı çatışma yaşanmamaktadır.?? pic.twitter.com/uK0Zj2LNVW
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