DİAYDER'e yardım davası: İBB yöneticisi Yavuz Saltık'ın beraatine karar verildi

Yayınlanma: 22.09.2023 - 10:48

Güncelleme: 22.09.2023 - 11:24

"Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (DİAYDER) terör örgütü PKK ile iltisakını araştırmadan derneğe yemek kartları verdiği" iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan kasıt yokluğu gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Davadaki savunmasında suçlamaları reddeden Saltık, şunları söylemişti:

"Ben sosyal politikanın ruhu gereği olan işlere imza atmak dışında ne İBB'ye ne devletime leke getirecek işlere imza atmadım, atmayacağım da. Ben kimseye usulsüz sosyal destek kartı dağıtmadım. Sosyal destek kartlarının dağıtım usulü bellidir. Dağıtıldığı iddia edilen market kartların tarafından değer ailelerine verildiği ispat edilmemiştir. Burada İBB'nin Türkiye'de ve dünyada eşi benzeri görülmemiş kapsayıcı sosyal politikası yargılanıyor. Şayet yardım ettiğim kişiler hukuki olarak kriminal olarak bir şeye sahipse benden önce İBB'de görev yapmış herkesi buraya getirmek zorundasınız. Rahmetli Kadir Topbaş olmak üzere."

DİAYDER hakkında 13 Ocak’ta görülen duruşmada ise davanın tek tutuklu sanığı dernek başkanı Ekrem Baran tahliye edilmişti.

Karar duruşması öncesinde Saltık ile buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şu ifadeleri kullanmıştı.

“Adalet mülkün temelidir. Unutmasınlar ki, benzeri ithamlar bize de yapıldı. Ekrem İmamoğlu’nun hiçbir yol arkadaşının terör örgütleriyle bağı kurulamaz. Tüm arkadaşlarım vatansever insanlardır ve bu leke bize bulaşmaz. Adaletten beklentimiz karar duruşmasında mahkeme heyetinin vicdanen en doğru kararı yani beraat kararını vermesidir. Onurlu Türk yargıçlarının adaletin tecelli etmesini sağlayacaklarına güvenim tamdır.”