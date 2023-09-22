Meral Akşener, Levent Gültekin’in 'Ekrem İmamoğlu ve 'Mansur Yavaş' iddiasını yalanladı

Yayınlanma: 22.09.2023 - 10:36

Güncelleme: 22.09.2023 - 11:31

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de konuk olduğu İlker Karagöz ile Çalar Saat programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Akşener'in geçen gün gazeteci Levent Gültekin’in ortaya attığı yeni iddiayla ilgili yanıtı merak konusuydu. O iddiasında Gültekin, “Meral Akşener, seçimlere bir buçuk yıl vardı, bir gün beni aradı. Yavaş ve İmamoğlu’nun kastederek ‘bunlar kendilerini ne zannediyor. Belediyenin parası ile anket yaptırıyorlar, kendilerini önde gösteriyorlar. Ben bunlar cumhurbaşkanı olsun diye mi parti kurdum. Ben onlara geçit vermem dedi” demişti.

Akşener, Gültekin'in bu iddiasını reddederek “Mahkemeye vereceğim. Öyle bir sözüm olmadı” dedi.

Akşener’in sözlerinden bazı bölümler şöyle:

MÜLAKAT ERDOĞAN'IN TUTMAK İSTEMEDİĞİ VAATLERDEN

Mülakat sistemi liyakati daha öne alan bir sistem olsun diye kurulmuştu. Ama 2002’den sonra bu iş ‘senci-benci’ meselesine döndü. İş soru çalmaya kadar gitti. Bütün siyasi partiler ve ittifaklar seçime girerken mülakat sistemini kaldıracağımızı söyledik. Mülakatın kalkması lazım. Biz kazansaydık da kalkması gerekiyordu. Sayın Erdoğan’ın tutmadığı, tutmak istemediği vaatlerden biri bu.

BLÖF YAPMIYORUZ

Blöf yapmıyoruz. Biz her seçimden olduğu gibi 2023 seçimlerinden sonra oturduk, konuştuk. Aldığımız bilgiler, tepkiler, talepler ışığında GİK’ten karar çıktı. Benim fikrimde aynı yalnız. O karar, 81 ilde kendi adaylarımızla seçime girmek. Bizim partimizin kuruluş felsefesiyle aynı. 2018’de seçime biz yalnız girecektik ama biz 15 milletvekili vesilesiyle ittifaka girmiş olduk. Bütün bir süreç, “Ne kadar güzel bir iş yaptık” diye anlatmak yerine, her kızanın “Biz olmasaydık İYİ Parti olmazdı” dedi. Ömer Seyfettin’in “Diyet” hikayesine döndü bu iş. Sonuç itibariyle bunu bir demokrasi eylemi olarak ortaya koyamadık. Onun için de ben pişmanım, onu söyledim.

Çok ayıp şeyler söyleniyor ama biz alıştık. Millet İttifakı’nı en fazla savunan liderlerden birisi benim, talebi en düşük liderlerden birisi benim. Tek bir hedefimiz vardı 2023’te tek adam sistemini değiştirebilmek. Başaramadık. Başaramama sebeplerimizden biri seçime girme durumumuz.

İYİ PARTİ'YLE AĞLAYARAK İTTİFAK YAPMIŞLAR

Blöf mlöf yapmıyoruz. Biz kuruluş ayarlarımıza dönüyoruz. Hem Ankara Belediye Başkanı’nı hem İstanbul Belediye Başkanı’nı öneren ben değilim, millet. Hem başta sayın Kılıçdaroğlu, hem de masa kabul etmedi. Arkadaşlarımız da milletin sesini reddetti. İnsanlar tercihlerinde hürdür. Ona saygı duymak gerekir. O tercihlerin her zaman bedeli olur.

Millet İttifakı diye bir kavram yok şu anda. İşbirliği kavramı içinde bu sistemlerin bir tarafın patronajına girme psikolojisini gördüm ben. Ağlayarak İYİ Parti ile işbirliği yapmış bu arkadaşlar. Bu mecburiyete ihtiyaç yok.

BAŞARISIZ OLURSAK SORUMLULUK BENİM

Hiçbir siyasi partiyle herhangi bir yol yürümenin içine girmeden, muhalif kimliğimizle 81 ilde yerel seçimlere gireceğiz. Kesinlikle bu seçimlerde başarılı olacağımıza inanıyorum. Diyelim ki olmadı, asla tartışmayacağız. Başarısızlık olması halinde bütün sorumluluk bana aittir, ben de gereğini yapacağım.

Ankara ve İstanbul adaylarımızla ilgili çalışma başlattık. Mustafa Sandal beyle bizim bir dostluğumuz oluştu zaman içerisinde. Ben istedim doğrusu ama henüz herhangi bir anlaşma ya da resmi bir teklif yapmadık. Keşke adım atsa. Çok isterim.

BİZİM ADAYLARIMIZI DESTEKLEYEBİLİRLER

Bizim adaylarımızı destekleme konusunda herkes serbest. Biz bu seçimlere öz başımızla gireceğiz, kaç kilo ediyoruz göreceğiz. İYİ Parti’nin oyları “geri dönme” sebebiyle gitti. Şu an itibariyle AK Parti ile CHP ile rakibiz.

LEVENT GÜLTEKİN'İN İDDİASI

Akşener, Levent Gültekin’in “Meral Akşener, seçimlere bir buçuk yıl vardı, bir gün beni aradı. Yavaş ve İmamoğlu’nun kastederek ‘bunlar kendilerini ne zannediyor. Belediyenin parası ile anket yaptırıyorlar, kendilerini önde gösteriyorlar. Ben bunlar cumhurbaşkanı olsun diye mi parti kurdum. Ben onlara geçit vermem dedi” ifadesine ilişkin ise "Mahkemeye vereceğim. Öyle bir sözüm olmadı" diye yanıt verdi.