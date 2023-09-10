Müfredat dışı din eğitimi

10 Eylül 2023 Pazar

Temmuz ayında Rifat Yeniay’ın “Dindar Nesil Yetiştirme Projesi” adlı kapsamlı kitabı hakkında “Dininin ve kininin davacısı gençlik yetiştirme planı” başlıklı bir yazı yazmıştım. Yeniay’dan bir ileti aldım. 4-6 yaş arasındaki çocuklara verilecek din eğitimi ile ilgili olarak şunları belirtmiş:

“3 Aralık 2021’de 20. Milli Eğitim Şûrası’nda alınan Türkiye’deki bütün anaokullarında 4-6 yaş çocuklarına ‘Din, Ahlak ve Değerler Eğitimi’ verilmesi kararı henüz uygulamaya girmemiş olup ne zaman uygulamaya gireceğine dair bir açıklama da yapılmamıştır. Ancak şûra yönetmeliğine aykırı biçimde alınan bu kararın ‘süs olsun’ diye alınmadığı da açıktır.

Kararın uygulamaya girmesi için 14-28 Mayıs 2023’te yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin beklenmiş olduğu değerlendirilmektedir. Bu nedenle 2023-2024 eğitim öğretim yılında uygulamaya girmesi veya Mart 2024’te yapılacak yerel seçimleri takiben 2024- 2025 eğitim öğretim yılında uygulamaya girmesi muhtemeldir.”

ANAYASA 4-6 YAŞA KURAN KURSU İLE DELİNDİ

Hatırlarsanız söz konusu karar, iki yıl önce Mili Eğitim Şûrası’ndaki itirazlara karşın Eğitim-Bir-Sen’in önerisiyle tavsiye kararları içinde yer almıştı. Komisyonlarda kabul görmeyen “okul öncesi eğitimde din eğitimi” önerisi, Milli Eğitim Şûrası Genel Kurulu’nda kabul edilmişti.

Uzmanlar, 48 aylık bir çocuğa dini ders verilmesinin pedagojik açıdan doğru olmadığını ısrarla vurgulasa da iktidar uyarılara kulak vermedi. Karar tavsiye niteliğinde olsa bile hemen ardından İstanbul’un Kâğıthane ilçesindeki Tülin Mançi Anaokulu’nda velilere “temel dini bilgiler eğitimi ve elif-ba cüz eğitimi” dilekçesi dağıtıldı ve bu farklı illerdeki resmi devlet okullarında yayıldı.

4-6 yaş çocuklarına din eğitimi müfredatta resmen yer almasa da AKP iktidarı hemen her konuda olduğu gibi bu konuda da anayasayı delme yolunu buldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 17 Ocak 2023’te Diyanet İşleri Başkanlığı ile “4-6 Yaş Kuran Kursu Desteği Programı” protokolünü imzaladı ve bakanlığın bütçesinden bu kurslara gönderilen çocuklar için DİB’e toplam 24 milyon 779 bin 550 TL aktarıldı.

Gerekçe olarak da muhtaç durumda bulunan kişilere yardım etmek, adil gelir dağılımını sağlamak ve yardımlaşmayı desteklemek amacıyla çıkarılan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kullanıldı!

TEK İPTAL DAVASINI BİR DERNEK AÇTI...

Diyanet, bu yolla müfredat dışı din eğitimini ilkokul öncesinde başlatınca Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği de söz konusu protokole karşı Mart 2023’te iptal davası açtı.

Derneğin avukatı Ezgi Sağcan’a davanın hangi aşamada olduğunu sordum. Bakanlığın savunma dilekçesi ile protokolün dava dosyasına eklenmesi bekleniyormuş. Anayasanın 2. maddesine, bir devrim kanunu olan Tevhidi Tedrisat Kanunu’na (Öğretim Birliği Yasası), 1739 sayılı Milli Eğitim Kanunu’na aykırı olan bu protokole karşı tek davayı bu dernek açmış... Herhalde susanlara yine “Bize dinsiz derler” korkusu hâkim oldu!

“Anayasayı bir kez delmekle bir şey olmaz” cümlesini duyduğumuz Özallı yılların ardından anayasanın kevgire döndüğü reisli yıllara vardık. Gericiliğin şahlanışı, yürürlükteki anayasayı ve Devrim Kanun’larını savunmayan muhalefetin başarısızlığıdır. Türkiye’yi bir hukuk devleti olmaktan çıkaranlar, hiçbir sınır tanımadan yollarına devam ediyor!

