Dikkat çeken seçim anketi sonucu... AKP üç büyük kentte de çakıldı: İzmir'de fark 2 katı aştı!
ORC Araştırma Şirketi, yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını yayımladı. Buna göre, 3 büyükşehirde AKP ‘ikinci parti’ konumunda ve İzmir’de fark 2 katı aşmış durumda.
ORC Araştırma Şirketi, yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını yayımladı.
Buna göre, SONAR’ın ardından AKP’ye bir kötü haber de ORC Araştırma’dan geldi.
ORC'nin 02-08 Mayıs tarihleri arasında yaptığı 'Bu pazar bir genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?' araştırmasının sonuçları çıktı.
İstanbul'daki sonuçlarda AKP'nin yüzde 30,2 ile ikinci, CHP'nin yüzde 34,1 oy alacağı görüldü.
Ankara'da yapılan anket sonuçlarında ise CHP'nin yüzde 34,8 aldığı AKP'nin ise yüzde 30,5 aldığı sonuçlara yansıdı.
Hemen her seçimde CHP'nin oldukça gerisinde kalan AKP'nin yüzde 21,6 aldığı CHP'nin ise yüzde 43.1 oy aldığı görüldü.
Etiketler: #AKP #CHP #seçim anketi #orc araştırma
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