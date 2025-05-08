Ser Araştırma'dan Mayıs anketi: Cumhur İttifakı'nın oyları eriyor mu?

Yayınlanma: 08.05.2025 - 12:15

Güncelleme: 08.05.2025 - 12:18

Ser Araştırma 2-5 Mayıs'ta 26 ilden 2 bin 10 kişiyle seçim anketi yapılarak katılımcılara ''Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?'' sorusu soruldu.

Şirket, CATİ( Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yaptığı anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

CHP AÇIK ARA BİRİNCİ

Anket sonuçlarına göre; CHP yüzde 33,9 ile birinci parti oldu, AKP yüzde 30,5 ile ikinci sırada takip etti.

MHP BARAJI ZOR GEÇTİ

DEM Parti'nin oy desteği yüzde 9,6 olurken Verilere göre; MHP'nin yüzde 7'lik seçim barajını yüzde 7,1 puan ile ancak geçebildi. DEM Parti ise yüzde 9,6 oranıyla üçüncü parti oldu.

Öteki partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

ZAFER yüzde 6,2

YRP yüzde 5,2

İYİ Parti 3,9

TİP 1,6

Diğer yüzde 2,0

2 YILDA BÜYÜK ERİME

14 Mayıs Genel Seçimlerinde 'Cumhur İttifakı'nın büyük iki partisi AKP ve MHP toplam yüzde 49,50 oy almıştı. AKP'nin oy oranı yüzde 36,30 olarak, MHP'nin oy oranı ise yüzde 10,30 olarak kaydedilmişti. Mayıs anketinin göstermiş olduğu son rakamlar AKP ve MHP oylarındaki erimeyi gözler önüne serdi.