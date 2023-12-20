Yeniden Refah Partisi'nde istifa... İlçe Başkanı Ramazan Yılmaz'dan açıklama!

Yeniden Refah Partisi Selendi İlçe Başkanı Ramazan Yılmaz, uzun bir süre ilçe dışında olacağı gerekçesiyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 20.12.2023 - 12:14
Yeniden Refah Partisi'nde istifa... İlçe Başkanı Ramazan Yılmaz'dan açıklama!
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Ramazan Yılmaz, geçen yıl kurucu ilçe başkanı, ardından da 22 Temmuz’da gerçekleştirilen kongrede ilçe başkalığına seçildiği Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) istifa ettiğini duyurdu.

Uzun süre ilçe dışında olacağı gerekçesiyle istifa eden Yılmaz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Uzun bir süre ilçede bulunamayacağımdan dolayı gördüğüm lüzum üzerine şerefle yürüttüğüm Yeniden Refah Partisi Selendi İlçe Başkanlığından kendi isteğimle bugün itibariyle istifa ediyorum. Ben partimin bir neferi ve akil adamı olarak bundan sonra da daima partimin hizmetinde olacağım."


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