Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan'dan 'ittifak' açıklaması: 'Üç büyükşehir için talep oldu'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçimle ilgili ittifak görüşmeleri için "Ankara, İstanbul ve İzmir için talep oldu. Bununla ilgili istişareleri yapıyoruz" dedi:

DHA
Yayınlanma: 20.12.2023 - 12:03
Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan'dan 'ittifak' açıklaması: 'Üç büyükşehir için talep oldu'
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçimle ilgili partisinin ittifak görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Ankara, İstanbul ve İzmir için partisinin desteğine dair talep olduğunu belirten Erbakan "Bununla ilgili istişareleri yapıyoruz. Çok kısa bir süre içinde bilgilendirme yapacağız. Ancak bunun dışındaki il ve ilçelerde partimiz kendi adayları ve kendi logosuyla seçimlere girecek" dedi.

Fatih Erbakan geçen hafta seçim ittifakı görüşmeleri çerçevesinde AKP Genel Merkezi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü. Görüşme sonrası ortaya atılan bazı iddialar üzerine Yeniden Refah Partisi'nden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan’ın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’dan bazı büyükşehir belediyelerini istediği, bazı belediye iştiraklerinin yönetiminin seçim sonrasında partimize verilmesini talep ettiği yönündeki iddialar tümüyle gerçek dışıdır" denilmişti. 

 

 


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