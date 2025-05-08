Dilek İmamoğlu'ndan 'sansür' tepkisi: 'Milyonlar burada'

Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına getirilen erişim engeline tepki gösteren Dilek İmamoğlu, "Bu haksız ve keyfi uygulamadan derhal geri dönülmelidir. Milyonlar; Ekrem İmamoğlu’nun sesinin duyulması için burada, adalet ve özgürlük için mücadele etmeye kararlı!" dedi.

Dilek İmamoğlu'ndan 'sansür' tepkisi: 'Milyonlar burada'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.05.2025 - 09:39

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun X (Twitter) hesabına getirilen erişim engeline tepki gösterdi.

Dilek İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sadece milyonların Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu değil; milletin iradesi, gerçekler ve vicdanlar susturulmaya çalışılıyor. Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına Türkiye’den erişimin engellenmesi düşünce ve ifade özgürlüğüne müdahaledir ve asla kabul edilemez.

"MİLYONLAR BURADA"

Bu haksız ve keyfi uygulamadan derhal geri dönülmelidir. Milyonlar; Ekrem İmamoğlu’nun sesinin duyulması için burada, adalet ve özgürlük için mücadele etmeye kararlı!"


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Dilek İmamoğlu #erişim engeli

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