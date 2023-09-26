Dinci 'fenomen' Hüseyin Çevik'ten tehdit: Akıllı olun, adamı öttürürüm

Hüseyin Çevik, ismini vermediği bazı dini çevrelerden cemaatlerin önde gelen kişilerine yönelik eleştiri yapanları açık açık tehdit etti. Çevik, "Akıllı olun ben Cübbeli hocaya benzememem. Adamı öttürürüm" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2023 - 17:12
Dinci 'fenomen' Hüseyin Çevik'ten tehdit: Akıllı olun, adamı öttürürüm
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Sosyal medya platformlarından 'sohbet videoları' yayınlayan "dinci fenomen" Hüseyin Çevik, bu kendi ismini vermeden çeşitli dini grupları hedef aldı. 

İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden Cübbeli Ahmet adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye son dönemde saldırılar olduğunu öne süren Çevik, "Saldıranlar kimler? Yine sarıklılar sakallılar cübbeliler. Mübarek ne yapıyor? En fazla mahkemeye veriyor. Akıllı olun ben Cübbeli hocaya benzememem. Adamı öttürürüm. İsimler cisimler belli. Benim kulvarım ayrı kardeşim. Siz beni yalnız mı buldunuz?" dedi. 

Hüseyin Çevik'in İsmailağa cemaatinden olduğu yönündeki açıklama ve iddialar üzerine, İsmailağa cemaatiyle aynı adı taşıyan vakıf, Hüseyin Çevik'in cemaat ile hiçbir bağlantısı olmadığını duyurmuştu. 


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Hüseyin Çevik İsmailağa cemaati İsmailağa

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