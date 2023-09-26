Milli başarıyı hazmedemiyorlar: Filenin Sultanları yine gericilerin hedefinde!

AKP'ye yakınlığıyla bilinen İlmi ve Fikri Araştırmaları Merkezi (İFAM) Kurucusu İhsan Şenocak, milli başarılara imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımı hedef almayı sürdürüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2023 - 11:27
Milli başarıyı hazmedemiyorlar: Filenin Sultanları yine gericilerin hedefinde!
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Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri’nde oynadığı 7 maçı da kazanarak olimpiyatlara katılım hakkı elde eden Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı hedef olmaya devam ediyor. 

AKP'ye yakınlığıyla bilinen İlmi ve Fikri Araştırmaları Merkezi (İFAM) Kurucusu İhsan Şenocak sosyal medya hesabı üzerinden milli başarılara imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımı’na yönelik ifadelerde bulundu. 

Şenocak’ın söz konusu paylaşımı şu şekilde:

“Her müslüman Allah’ın(cc) emrettiğinin EN GÜZEL, yasakladığının da EN ÇİRKİN olduğunu anlatmaya memurken fert planında İSLAM’I yaşayan MÜSLÜMANLARIN gazeteleri de kadınların yarı çıplak haldeki oyununa ZAFER diyor.HARAMA, haram DİYEBİLEN kaç alim, kaç mütefekkir,kaç hoca kaldı?!”

Şenocak daha önce de Filenin Sultanlarını hedef almış, Ebrar Karakurt için 'şeref değil, zillet' ifadelerini kullanmıştı. 

Takım kaptanı Eda Erdem'e yönelik ise “İslamın kızı! Sen oyun alanlarının değil, imanın, iffetin, ahlakın, hayanın, edebin sultanısın. Sen “burnunu göstermekten utanan” anaların evladısın. Ekranlara ve sakallı ağabeylerinin popüler kültürün kurbanlarına “sultan” demesine aldanmayasın! Umudumuz da, duamız da sensin” demişti.


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