'LGBT filmi çekildi' iddiası: Gericilerin hedefinde Marmaray var!

Yayınlanma: 24.09.2023 - 18:02

Güncelleme: 24.09.2023 - 18:02

Kaos GL tarafından sosyal medya hesabından “KAMU SPOTU” başlığıyla yayınlanan video ile “Ayrımcılığa, baskıya, şiddete, nefrete karşı el ele!” denildi.

Paylaşımda “29. yaşımızda elimizi uzatmaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki o el havada kalmadı, bundan sonra da kalmayacak. El ele büyüdük, el ele yürüdük, el ele verirsek hayat bayram olur…” ifadeleri kullanıldı.

????????????KAMU SPOTU: Ayrımcılığa, baskıya, şiddete, nefrete karşı el ele!



29. yaşımızda elimizi uzatmaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki o el havada kalmadı, bundan sonra da kalmayacak. El ele büyüdük, el ele yürüdük, el ele verirsek hayat bayram olur... pic.twitter.com/uXvJjJDWRS — Kaos GL (@KaosGL) September 23, 2023

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Marmaray’da çekildiği iddia edilen görüntülere gericilerden tepki yağdı.

Saadet Partisi’ne yakın Milli Gazete’de söz konusu görüntüler üzerine yapılan haber “Marmaray'da sapkın LGBT filmi! İzni kim verdi?” başlığıyla sunuldu.

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül ise yaptığı paylaşımda “BUNU DA MI GÖRECEKTİK..! (Kaos GL) adlı LGBT derneği Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD’nin denetiminde olan Marmaray’da bir reklam filmi çekip yayınladı. İslam’a Bin yıl sancaktarlık yapmış aziz milletimizin vergileriyle yapılan Marmaray’da LGBT reklam filminin çekilmesine müsaade eden yetkililer hakkında ivedilikle işlem yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

BUNU DA MI GÖRECEKTİK..!

(Kaos GL) adlı LGBT derneği Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD’nin denetiminde olan Marmaray’da bir reklam filmi çekip yayınladı. İslam’a Bin yıl sancaktarlık yapmış aziz milletimizin vergileriyle yapılan Marmaray’da LGBT reklam filminin çekilmesine müsaade eden… pic.twitter.com/rNj4mSQWL9 — Celaleddin Gül (@celaleddin_gul) September 24, 2023

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Ak da görüntüleri hedef alarak "LGBT derneği Kaos GL, toplum nezdinde eşcinselliği normalleştirmeye çalışan bir reklam filmi çekti. Ve çok ilginçtir ki bu reklam filmi Marmaray’da çekildi! Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD’nin denetiminde olan Marmaray’da, bu sapkın propagandanın yapılmasına kim müsaade etti?" dedi.

LGBT derneği Kaos GL, toplum nezdinde eşcinselliği normalleştirmeye çalışan bir reklam filmi çekti.



Ve çok ilginçtir ki bu reklam filmi Marmaray’da çekildi!



Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD’nin denetiminde olan Marmaray’da, bu sapkın propagandanın yapılmasına kim müsaade etti? — Ömer Faruk AK (@ofarukaktr) September 24, 2023

Star Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapan Ergün Yıldırım da “Marmarayda eşcinsel+ reklamini yapan video yayınlanıyor. Kamu ahlakını dağıtan propagandayı yapmak hakkını hangi kanundan alıyorlar? Buna izin veren siyasi ve mülki amirler kimler? Deşifre edilmeli. Ki oyumuzu da ona göre kullanalım” şeklinde tepki gösterdi.

Marmarayda eşcinsel+ reklamini yapan video yayınlanıyor. Kamu ahlakını dağıtan propagandayı yapmak hakkını hangi kanundan alıyorlar?

Buna izin veren siyasi ve mülki amirler kimler?

Deşifre edilmeli. Ki oyumuzu da ona göre kullanalım. https://t.co/oW03EnGAmg — Ergün Yıldırım (@ergunharputi1) September 24, 2023

Dincilerin X sosyal medya hesabındaki en önde gelen hesaplarından ‘Daily Islamist’ ise Kaos GL’nin paylaşımını paylaşarak hedef gösterdi.