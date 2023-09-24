'LGBT filmi çekildi' iddiası: Gericilerin hedefinde Marmaray var!
Kaos GL tarafından ‘KAMU SPOTU’ başlığıyla paylaşılan videonun Marmaray’da çekildiği iddiası gericileri kızdırdı. Sosyal medyadaki çok sayıda hesaptan söz konusu paylaşım için açıklaması yapılması çağrısında bulunuldu.
Kaos GL tarafından sosyal medya hesabından “KAMU SPOTU” başlığıyla yayınlanan video ile “Ayrımcılığa, baskıya, şiddete, nefrete karşı el ele!” denildi.
Paylaşımda “29. yaşımızda elimizi uzatmaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki o el havada kalmadı, bundan sonra da kalmayacak. El ele büyüdük, el ele yürüdük, el ele verirsek hayat bayram olur…” ifadeleri kullanıldı.
????????????KAMU SPOTU: Ayrımcılığa, baskıya, şiddete, nefrete karşı el ele!— Kaos GL (@KaosGL) September 23, 2023
29. yaşımızda elimizi uzatmaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki o el havada kalmadı, bundan sonra da kalmayacak. El ele büyüdük, el ele yürüdük, el ele verirsek hayat bayram olur... pic.twitter.com/uXvJjJDWRS
Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Marmaray’da çekildiği iddia edilen görüntülere gericilerden tepki yağdı.
Saadet Partisi’ne yakın Milli Gazete’de söz konusu görüntüler üzerine yapılan haber “Marmaray'da sapkın LGBT filmi! İzni kim verdi?” başlığıyla sunuldu.
Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül ise yaptığı paylaşımda “BUNU DA MI GÖRECEKTİK..! (Kaos GL) adlı LGBT derneği Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD’nin denetiminde olan Marmaray’da bir reklam filmi çekip yayınladı. İslam’a Bin yıl sancaktarlık yapmış aziz milletimizin vergileriyle yapılan Marmaray’da LGBT reklam filminin çekilmesine müsaade eden yetkililer hakkında ivedilikle işlem yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.
BUNU DA MI GÖRECEKTİK..!— Celaleddin Gül (@celaleddin_gul) September 24, 2023
(Kaos GL) adlı LGBT derneği Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD’nin denetiminde olan Marmaray’da bir reklam filmi çekip yayınladı. İslam’a Bin yıl sancaktarlık yapmış aziz milletimizin vergileriyle yapılan Marmaray’da LGBT reklam filminin çekilmesine müsaade eden… pic.twitter.com/rNj4mSQWL9
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Ak da görüntüleri hedef alarak "LGBT derneği Kaos GL, toplum nezdinde eşcinselliği normalleştirmeye çalışan bir reklam filmi çekti. Ve çok ilginçtir ki bu reklam filmi Marmaray’da çekildi! Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD’nin denetiminde olan Marmaray’da, bu sapkın propagandanın yapılmasına kim müsaade etti?" dedi.
LGBT derneği Kaos GL, toplum nezdinde eşcinselliği normalleştirmeye çalışan bir reklam filmi çekti.— Ömer Faruk AK (@ofarukaktr) September 24, 2023
Ve çok ilginçtir ki bu reklam filmi Marmaray’da çekildi!
Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD’nin denetiminde olan Marmaray’da, bu sapkın propagandanın yapılmasına kim müsaade etti?
Star Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapan Ergün Yıldırım da “Marmarayda eşcinsel+ reklamini yapan video yayınlanıyor. Kamu ahlakını dağıtan propagandayı yapmak hakkını hangi kanundan alıyorlar? Buna izin veren siyasi ve mülki amirler kimler? Deşifre edilmeli. Ki oyumuzu da ona göre kullanalım” şeklinde tepki gösterdi.
Marmarayda eşcinsel+ reklamini yapan video yayınlanıyor. Kamu ahlakını dağıtan propagandayı yapmak hakkını hangi kanundan alıyorlar?— Ergün Yıldırım (@ergunharputi1) September 24, 2023
Buna izin veren siyasi ve mülki amirler kimler?
Deşifre edilmeli. Ki oyumuzu da ona göre kullanalım. https://t.co/oW03EnGAmg
Dincilerin X sosyal medya hesabındaki en önde gelen hesaplarından ‘Daily Islamist’ ise Kaos GL’nin paylaşımını paylaşarak hedef gösterdi.
?? Marmaray’da LGBT temalı reklam filmi çekildi. Filmin çekimine izin verilmesi büyük tepki topladı. pic.twitter.com/sYctfmLkkz— Daily Islamist (@dailyislamist) September 24, 2023
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